‘Desafío del Siglo XXI’ capítulo 84 en vivo: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como el más exigente de la pantalla colombiana. En esta temporada, los participantes, que representan a distintas regiones del país, deben superar pruebas de resistencia, estrategia e inteligencia, además de la dura convivencia que marca el rumbo de la competencia.

El capítulo 84 de la temporada 21 llega cargado de fuerte intriga, entre otras razones, por cuenta del futuro de Zambrano, quien deberá ser retirado por el equipo médico del programa para valorar su estado de salud ¿Tendrá que salir de la competencia? Además, se realizará un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Servicios’.

Mencho tuvo dificultades al recoger las fichas y descender por el tobogán, al punto de tener que subir dos veces. Esa demora fue aprovechada por Katiuska, quien tras recibir el relevo de Tina logró recortar la ventaja de Gamma.

Los primeros en enfrentarse en el circuito fueron Tina y Potro. El participante de Gamma logró tomar ventaja al llegar primero a la meta, lo que permitió que Mencho iniciara su recorrido con la competidora de Omega aun en pista.

Cada competidor partirá y llegará a la piscina, donde deberá escalar una malla metálica. Luego saldrá del agua para subir por dos rampas y saltar a la siguiente piscina. Después ascenderá por las escaleras hasta el segundo piso y tomará cinco fichas, con las que bajará por el tobogán para emprender su regreso.

Ya en la línea de partida, caminará sobre una estructura horizontal colgante y dispondrá las fichas en línea para iniciar el efecto dominó. Cada jugador debe ubicar sus cinco fichas teniendo en cuenta que la última debe quedar sobre una línea roja marcada. El cálculo será fundamental para que el último desafiante empuje una ficha que derribe las demás y active un mecanismo que indique que el efecto se logró.

El primer equipo en conseguirlo será el vencedor.

Gio, Potro, Yudisa y Mencho serán los encargados de representar al equipo Gamma en el ‘Desafío de Sentencia y Servicios’. Por su parte, Omega competirá con Katiuska, Tina, Leo y Rata, en una prueba que promete alta exigencia.

Al regresar, Zambrano pidió a sus compañeros que le permitieran participar en el Desafío de Sentencia y Servicios, pese a sus evidentes molestias físicas. Sin embargo, el equipo, en consenso, decidió que lo mejor era que descansara y se enfocara en su recuperación.

El equipo médico del programa llegó hasta la casa Omega para evaluar a Zambrano y trasladarlo a revisión. El atleta será sometido a exámenes que definirán si podrá seguir compitiendo o si su cuerpo le pone un alto definitivo. En silencio, sus compañeros observan cómo se aleja uno de los pilares del grupo, mientras la tensión se adueña del ambiente.

El equipo, en especial Katiuska, está preocupado por el estado de Zambrano. En varias ocasiones, el atleta olímpico se ha quejado de dolores en distintas partes del cuerpo y su futuro en la competencia es incierto, incluso para él mismo. “Los voy a extrañar”, ha repetido en varias oportunidades.