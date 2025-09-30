‘Desafío del Siglo XXI’ resumen capítulo 90: así avanza la carrera por Colombia

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como uno de los más populares de la pantalla colombiana y cuya competencia ya entró a una de sus etapas más decisivas: la esperada ‘Carrera por Colombia’. Este recorrido pondrá a prueba la resistencia, el ingenio y la suerte de los semifinalistas y sus compañeros, quienes deberán viajar de Cartagena a Tobia sin un peso en el bolsillo y dependiendo únicamente de lo que consigan en el camino.

Precisamente, el capítulo 90 llega cargado de momentos que dejan en evidencia algunos de los obstáculos de este reto: vehículos que fallan en plena vía, participantes que se quiebran por la presión, discusiones con personas que encuentran en el camino y equipos que deben apelar a la solidaridad de desconocidos para seguir avanzando. Con cada kilómetro, la competencia se vuelve más incierta y cualquier detalle puede cambiar la ruta hacia la semifinal.

Tras la pausa obligatoria de la noche, las parejas ya tienen definido en qué punto del país quedaron. Yudisa y Lucho se encuentran en La Dorada, Caldas; Mencho y Gio en San Pedro de la Paz, Santander; Rata y Valentina en San Alberto, Cesar; Potro y Deisy en Río Negrito, Antioquia; Leo e Isa en Campo 23, Santander; y Rosa y Gero en Puerto Araújo, Santander. Por su parte, el equipo NEOS pasó la noche en Puerto Berrío, Antioquia, listo para retomar la ruta.

Como el reglamento solo permite viajar hasta las 7:00 p. m., una vez cayó la noche todas las parejas tuvieron que detenerse y buscar dónde dormir. Cada equipo emprendió su propia búsqueda de hospedaje improvisado para retomar la ruta en la madrugada.

En un gimnasio de Caucasia, Antioquia, el equipo verde sumó una nueva integrante. Su nombre es Lina, quien se quedó con el cupo después de enfrentarse a varios de sus compañeros del gimnasio en una breve prueba que definió su ingreso al grupo.

Rosa llegó a Chiriguaná, Cesar, su tierra natal, acompañada de Gero. Allí los esperaba un tío de la participante, quien no dudó en recibirlos y sumarse a la travesía: los acompañará en su vehículo durante las próximas dos horas de recorrido.

Por fortuna, Yudisa y Lucho lograron resolver rápido la varada: un televidente los recogió y les permitió retomar la marcha sin perder tiempo. El impulso fue tan efectivo que la pareja escaló directamente al primer lugar, superando por segundos a Zambrano y Miryan, a quienes incluso alcanzaron en la vía, avanzando prácticamente uno detrás del otro.

La ruta vuelve a jugarles en contra a varios equipos. Rata y Valentina quedaron atrapados en un enorme trancón provocado por un árbol caído sobre la vía, una situación que solo podrá resolverse cuando lleguen los equipos de emergencia, dejándolos completamente detenidos. Por el momento, la suerte tampoco acompaña a Yudisa y Lucho, cuyo mototaxi se varó en plena carretera, obligándolos a esperar ayuda para retomar el camino.

En contraste, Rosa y Gero recibieron un impulso importante al ser recogidos por seguidores que quisieron apoyarlos en esta etapa, al igual que las parejas conformadas por Potro y Deisy, y por Zambrano y Miryan, quienes también encontraron transporte solidario para avanzar hasta Vegachí (Antioquia).

Las distintas parejas se siguen moviendo por el país y las posiciones ya empiezan a marcar diferencias importantes. En el primer lugar avanzan Zambrano y Miryan, quienes ya pasaron por La Ye, una zona clave en la ruta hacia el interior del país. En la segunda posición aparece el equipo NEOS, que continúa desplazándose por Planeta Rica mientras suma integrantes para consolidar definitivamente su grupo en esta etapa final.

El tercer puesto también recorre Planeta Rica, donde van Potro y Deisy, firmes en el ritmo que han mantenido durante el trayecto. Más atrás, en el cuarto lugar, están Yudisa y Lucho en El Viajano, Córdoba, donde reciben apoyo de una familia del lugar mientras superan el problema mecánico que los retrasó. La quinta casilla es para Mencho y Gio, que ya cruzaron por Montería.

En el sexto lugar avanzan Tina y Julio por Bosconia, intentando recuperar terreno. La séptima posición es para Leo e Isa, quienes siguen su recorrido por la Zona Bananera, mientras que en el octavo se mantienen Rosa y Gero pasando por Fundación, Magdalena. Finalmente, el noveno puesto lo ocupan Rata y Valentina, que avanzan por Ciénaga, uno de los últimos tramos antes de descender hacia el centro del país.

Así está el mapa de la carrera por Colombia en el 'Desafío del Siglo XXI'. Fotografía por: Captura de pantalla

Las ocho parejas y el grupo NEOS hicieron una pausa obligada en su recorrido para buscar dónde pasar la noche antes de retomar la ruta. Mientras algunos debieron rebuscar alojamiento en medio del cansancio, otros corrieron con mejor suerte: Yudisa y Lucho, por ejemplo, encontraron a una familia seguidora del programa que los recibió en su casa y les dio un respiro antes de seguir en competencia.