‘Desafío del Siglo XXI’ capítulo 91 en vivo: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como uno de los más populares de la pantalla colombiana y cuya competencia ya entró a una de sus etapas más decisivas: la esperada ‘Carrera por Colombia’. Este recorrido pone a prueba la resistencia, el ingenio y la suerte de los semifinalistas y sus compañeros, quienes deben viajar de Cartagena a Tobia sin un peso en el bolsillo y dependiendo únicamente de lo que consigan en el camino.

A diferencia de la jornada previa, en el capítulo 91 el foco está puesto en la recta final de la travesía. El adelanto del programa anticipa que las dos primeras parejas en llegar a Tobia obtendrán un superpoder que podría alterar por completo el rumbo de la competencia.

Además, la Ciudad de las Cajas vuelve a abrir sus puertas para recibir a los desafiantes en un momento decisivo, mientras crece la expectativa por saber si el equipo Neos logrará aparecer a tiempo para no quedar fuera del camino. Con la meta cada vez más cerca, todo apunta a que este último día de ruta definirá quiénes conquistarán la primera Carrera por Colombia.

Los desafiantes quedaron sorprendidos al ver llegar a la competencia el bus del equipo Neos, que finalmente alcanzó la meta. Sin embargo, la tensión no tardó en aparecer: algunos participantes ya comenzaron a planear estrategias para sacarlos lo antes posible de la etapa final. Cristian es el nombre del último miembro que Kevyn y Valkyria lograron integrar por el camino.

Leo e Isa fueron la cuarta pareja en llegar a la Ciudad de las Cajas, donde fueron recibidos por Mafe Aristizábal. “Allá vienen Mencho y Gio”, comentó Leo, anticipando la llegada de sus compañeros, quienes arribaron minutos más tarde. Más atrás, Julio y Tina alcanzaron también la meta, convirtiéndose en la sexta pareja en completar el recorrido.

Rosa y Gero se convirtieron en la tercera pareja en llegar al destino desginado. Al pensar que eran los primeros en completar el recorrido, rompieron en llanto, sin saber que Zambrano y Myrian, junto a Yudisa y Lucho, se habían escondido para jugarles una broma antes de revelar la verdadera posición de llegada.

Rata y Valentina, confiados en que llevaban la delantera, se llevaron una sorpresa al descubrir que no era así. En pleno recorrido, algunas personas con las que se cruzaron les revelaron que varias parejas ya habían pasado por el mismo tramo horas antes, dándoles así un golpe de realidad sobre su verdadera posición en la carrera.

Minutos más tarde, Yudisa y Lucho alcanzaron la Ciudad de las Cajas, asegurando el segundo lugar de la jornada. Con su llegada, la pareja también recibirá el beneficio especial otorgado a quienes lograron superar la exigente Carrera por Colombia.

Zambrano y Myrian se convirtieron en la primera pareja en llegar a la Ciudad de las Cajas, donde fueron recibidos por la presentadora Mafe Aristizábal. Entre la emoción y el cansancio, Myrian compartió sus primeras palabras tras la travesía: “Con esta experiencia me quedo con lo hermoso que es Colombia”.

El equipo verde, liderado por Kevyn y Valkyria, sigue fortaleciendo sus filas en medio de la carrera. En Puerto Berrío (Antioquia), Hernán Roldán se convirtió en su nuevo integrante, sumándose al reto de completar el número necesario de miembros para consolidarse oficialmente como el nuevo equipo de la etapa final del programa.

Zambrano y Miryan – Puerto Salgar, Cundinamarca Potro y Deisy – Río Negrito, Cundinamarca Yudisa y Lucho – La Dorada, Caldas Mencho y Gio – San Pedro de la Paz, Santander Rosa y Gero – Puerto Araújo, Santander Tina y Julio – Puerto Araújo, Santander Leo e Isa – Campo 23, Santander Equipo Neos – Puerto Berrío, Antioquia Rata y Valentina – San Alberto, Cesar

Con el amanecer, las ocho parejas y el equipo Neos retomaron la ruta en este último tramo de la Carrera por Colombia. Luego de una pausa obligada para descansar, los desafiantes vuelven a ponerse a prueba en un recorrido que se vuelve más intenso a cada kilómetro. La meta está cada vez más cerca y cualquier error puede costar caro, especialmente cuando el reloj no se detiene y el cansancio comienza a pasar factura.