‘Desafío del Siglo XXI’ capítulo 92 en vivo: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, el reality más exigente de la televisión colombiana, que acaba de entrar en una nueva fase. La competencia volvió a dividirse en tres equipos (Gamma, Alpha y Neos), ocho exparticipantes regresaron al juego, dos excampeones retomaron su lugar en la arena y seis nuevos desafiantes llegaron dispuestos a cambiarlo todo.

En este capítulo, el número 92 de la temporada 21, se llevará a cabo un nuevo ‘Desafío de Capitanes’.

En la segunda parte de la prueba, Sofía, Myrian y Yudisa salieron al circuito para continuar con el recorrido. Sin embargo, las diferencias entre los equipos se hicieron evidentes rápidamente. Yudisa tuvo que esperar varios minutos a que Lucho completara su tramo antes de poder hacer el relevo, lo que dejó a Alpha con una gran desventaja. Mientras tanto, Sofía y Myrian aprovecharon el impulso de sus compañeros para avanzar con fuerza y consolidar una ventaja significativa para Neos y Gamma.

La competencia avanzó con gran intensidad desde los primeros minutos. Kevyn y Zambrano tomaron la delantera en una carrera muy pareja, logrando vaciar sus cajas, trasladarlas con rapidez y formar la pirámide antes de comenzar a escalar la soga colgante. Mientras tanto, Lucho aún luchaba por completar el traslado de sus cajas, lo que dejó a Alpha rezagado frente a Neos y Gamma.

Andrea Serna explicó en detalle la exigente prueba de capitanes del día. En esta ocasión, los hombres iniciarían desde la parte superior del box, donde debían sacar una soga de una pared flotante para poder descender al primer nivel. Una vez en tierra, su misión era retirar las piedras de un gran cajón para liberar tres más de distintos tamaños y transportarlos hasta el final del recorrido, superando diversos obstáculos.

Después, tenían que escalar una cuerda para desamarrar un rache que les permitiría construir una torre con los cajones, abrir un candado y liberar una cadena que bloqueaba el tapón de una jaula. Con eso, podían tomar cuatro bolas de cemento y llevarlas al inicio del box para dar el relevo a sus compañeras.

Las mujeres debían descender desde el segundo nivel, vaciar un cajón lleno de piedras, desamarrar una vara y usarla para impulsar un cofre que caería desde lo alto. Al abrirlo, encontraban un machete con el que cortarían cuerdas y liberarían la tapa de una mesa con cuatro orificios. En la parte final, los hombres debían hacer rodar dos bolas de cemento por una rampa inestable hasta encajarlas en la mesa, mientras que las mujeres se encargaban de ubicar las dos restantes. La primera pareja de capitanes en completar el reto se llevaría el premio y el súperpoder.

Antes de citar a los dos representantes de cada equipo, Andrea Serna hizo el siguiente anuncio: “Recuerden que en esta etapa todo es por parejas: se elimina por pareja, se sentencia por pareja, si uno debe salir por temas médicos su compañero saldrá también. Todo será así”.

Posteriormente, la presentadora destapó el premio que recibirán los ganadores de la noche: “El premio será quitarle la mitad del dinero al equipo que elijan, el que ustedes escojan. Mientras que el súper poder para esa pareja será poder hacer un enroque entre dos parejas, un único movimiento: una mujer por una mujer y un hombre por un hombre”.

Los tres equipos se prepararon para la prueba del día eligiendo a sus capitanes. En Gamma, los encargados de representar al grupo serán Zambrano y Myrian; en Alpha, la responsabilidad recae sobre Gero y Valentina; mientras que en Neos, los seleccionados fueron Kevyn y Sofía, quienes asumirán el reto con el objetivo de asegurar ventajas para su equipo.

En la casa Neos, la llegada de Mafe Aristizábal marcó el inicio de una nueva dinámica. La presentadora les anunció a los participantes que a partir de ahora deberán competir en parejas, tal y como el resto de los equipos. El sorteo definió las duplas de la siguiente manera: Valkyria y Cristian, Kevyn y Sofía, Lina y Pedro, y Roldán y Kathe. Tras el anuncio, Mafe les pidió mantenerse atentos, pues pronto recibirán nuevas instrucciones sobre el próximo desafío.

Valentina y Rata finalmente llegaron a la Ciudad de las Cajas, en Tobia (Cundinamarca), casi un día después que el resto de los competidores. Tras superar el retraso en su ingreso, ambos recibieron la noticia de que deberán integrarse a su nuevo equipo, Alpha, donde los esperan nuevos retos y una dinámica completamente diferente a la que habían vivido antes.

El capítulo 92 comenzó con una conversación íntima en la casa Gamma. Zambrano le preguntó a Gero cómo fue el momento en que sus padres supieron que le gustaban los hombres, y el participante compartió una anécdota muy personal.

“Yo nunca estuve de acuerdo con salir del clóset, eso no va con mi esencia. Yo siempre fui gay, no hubo un macho antes”, dijo el hijo de Juan Pablo Ángel. Luego recordó que su familia “siempre lo supuso” y que más adelante les expresó su deseo de algún día llegar a casa con su pareja y presentárselo.

Entre risas, Gero contó que la confirmación llegó un día en el que vieron un video musical de Ricky Martin en familia: “Mi mamá dijo ‘este hombre es perfecto’ y yo respondí ‘uf, total’. Mi papá se levantó de donde estaba y me miró, pero ahí de una mi mamá agregó: ‘Ay, Gero, yo sueño con un novio así para ti’. Ahí mi papá quedó callado y volvió y se acostó. Desde ese día como que todo quedó claro”.