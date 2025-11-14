‘Desafío del Siglo XXI’ capítulo 93 en vivo: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, el reality más popular de la televisión colombiana, que acaba de entrar en una nueva fase. La competencia volvió a dividirse en tres equipos (Gamma, Alpha y Neos), ocho exparticipantes regresaron al juego, dos excampeones retomaron su lugar en la arena y seis nuevos desafiantes llegaron dispuestos a cambiarlo todo.

En este capítulo, el número 93 de la temporada 21, dos parejas harán un cambio de equipos gracias al ‘superpoder’ que adquirió Alpha en el más reciente ‘Desafío de Capitanes’.

Tras confirmarse el enroque, Valkyria habló de lo que significa dejar Neos y unirse a Alpha. “Estoy nostálgica, porque consideraba a los integrantes de Neos como mis ‘pollitos’, pero también emocionada. Yo siempre vengo a darla toda, así que los ‘alphalovers’ pueden estar tranquilos”, dijo con una mezcla de emoción y ansiedad por el nuevo ciclo.

Por su parte, Mencho expresó que la decisión la tomó por sorpresa y le dejó un sabor amargo, aunque reconoce que es parte del juego: aseguró que se siente dolida, pero acostumbrada a los giros inesperados que trae la competencia.

Tras conocerse el enroque, Rosa, Gero y Leo coinciden en que la decisión de Yudisa no fue la más acertada. Según ellos, lo estratégico habría sido escoger a Zambrano, de Gamma, o incluso a Kevyn, integrante de Neos y campeón del Desafío 2024. Para los tres, cualquiera de esos dos movimientos habría beneficiado más a Alpha en la competencia que el ingreso de Valkyria.

El capítulo arranca con la tensión en su punto más alto. Apenas inicia, Andrea Serna le pide a Yudisa revelar el enroque pendiente. La competidora no duda: decide llevarse a Valkyria para Alpha, mientras que Mencho deberá abandonar el equipo y pasar a Neos. La elección sacude de inmediato la dinámica del ciclo y genera sorpresa entre los participantes.