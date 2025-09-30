‘Desafío del Siglo XXI’ en vivo capítulo 62: siga el minuto a minuto del reality

El Desafío Siglo XXI se ha convertido en uno de los realities más vistos de la televisión colombiana, que fusiona deporte, estrategia y resistencia en un formato que desafía los límites físicos y mentales de sus participantes. En esta edición, los competidores, quienes provienen de diversas regiones del país, deben enfrentar duras pruebas de fuerza, inteligencia y convivencia para seguir en el programa y llegar a la final.

En este nuevo episodio, el número 62 de la temporada 21, los tres equipos (Alpha, Gamma y Omega) se van a enfrentar en un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Hambre’ ¿Qué equipo será el ganador?

Aunque Alpha tenía cierta ventaja, Manuela no supo aprovecharla y Rosa, de Gamma, embocó primero su esfera y regresó al punto de partida para que su compañera Grecia iniciara la tercera y penúltima carrera de la noche.

Los primeros en lanzarse al agua fueron Gio, Camilo y Eleazar. Este último fue el primero de los tres en embocar su esfera y no solo adelantó a su equipo en esta carrera de relevos, sino que también obtuvo el beneficio de la suite Ditu.

“Desafiantes, la suite Ditu será para el equipo que emboque la primera esfera. Así será la prueba: prueba por relevos. Cada competidor partirá y pasará por debajo de dos cilindros, luego saltará a la piscina en la que escalará una rampa y subirá una malla de cuerdas para luego descender de nuevo al agua y enfrentar otra rampa. Fuera del agua correrá para llegar a la otra piscina en la que saltará para luego salir y subir al segundo piso del box. Allí tomará una esfera con la que se lanzará por el tobogán a una piscina profunda. En tierra, cada participante encontrará una mesa gigante sobre la que deberá rodar la esfera buscando que esta entre en cualquiera de los cuatro agujeros. Cumplido el objetivo regresará a la línea de partida para el relevo. El primer equipo en embocar cuatro esferas se queda con la victoria”, comentó la presentadora.

Los capitanes de los tres equipos debieron escoger a dos hombres y dos mujeres que se enfrentarán en el box azul: Juan, Camilo, Myrian y Katiuska por Omega; Grecia, Rosa, Gio y Zambrano por Gamma; y Manuela, Valentina, Leo y Eleazar por Alpha.

La primera imagen del día fue del grupo Alpha, que batalló en la cocina a la hora de preparar las criadillas de res, por lo que poco le apeteció a la mayoría, quienes prefirieron no comer. Por otro lado, se sigue especulando sobre las intenciones que Zambrano (Gamma) tendría con Tina, pues el medallista ha coqueteado durante las competencias con su rival.