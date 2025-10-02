Logo Revista Vea
‘Desafío del Siglo XXI’ en vivo capítulo 64: siga el minuto a minuto del reality

En este episodio el protagonista será el Box Blanco, donde se entregará el último chaleco de la semana ¿Qué equipo lo recibirá?

Por Redacción Vea
02 de octubre de 2025

Actualizaciones clave

Episodio 64 del 'Desafío del Siglo XXI' en vivo.
Fotografía por: Caracol Televisión

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se ha consolidado como el más popular y duradero de la pantalla colombiana. En esta edición, los participantes, que representan a distintas regiones del país, deben superar pruebas de resistencia, estrategia e inteligencia, además de la dura convivencia que marca el rumbo de la competencia.

En este nuevo episodio, el número 63 de la edición temporada 21, los tres equipos (Alpha, Gamma y Omega) se disputarán el ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’ en el Box Blanco. Allí se entregará el último chaleco de la semana, el cual también marcará el paso a la etapa de los dos equipos, y se sabrá cuál es el mejor equipo del ciclo.

Hace 5 horas

Dudas y rumores

Teniendo en cuenta que se aproxima la etapa de los dos equipos, entre los participantes rondan preguntas y especulaciones sobre cómo quedarán conformados los grupos. Eleazar y Tina, por ejemplo, se plantearon el escenario de compartir equipo con Zambrano y de cómo sería para ella lidiar con los coqueteos del medallista olímpico. Por otro lado, hay quienes consideran que un equipo conformado por Rata, Zambrano y Eleazar sería invencible.

Hace 5 horas

Mafe Aristizábal visita la casa Gamma

Tal y como lo anunció Andrea Serna, Gamma también se ganó la posibilidad de que alguno de sus integrantes revisara sus redes sociales y se ganara un celular. La encargada de llevar este obsequio fue la también presentadora Mafe Aristizábal. El equipo, considerando que era lo más justo, dejó esta decisión a la suerte: el ganador fue Gio, quien mostró fotos junto a su novia, con quien lleva más de 6 años de relación. Además, explicó cómo llegó a la milicia francesa: “Andaba en París, un poco perdido en mi vida. Estaba trabajando como mesero, pero no quería quedarme ahí. Entonces, me entró el pensamiento de ser militar porque me gustan los retos y la aventura, y así fue”.

Actualización claveHace 5 horas

El día comienza entre cuestionamientos

Katiuska recibió el chaleco que envió Gamma a la casa rosa tras su victoria en el ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’. Sin embargo, la actitud con la que tomó la noticia fue cuestionada por sus compañeros, como Juan, con quien tuvo un fuerte conflicto por considerar que “estaba haciendo berrinche”.

