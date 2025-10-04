Logo Revista Vea
‘Desafío del Siglo XXI’ en vivo capítulo 66: siga el minuto a minuto del reality

Con Miryan fuera del juego, es el turno del ‘Desafío de Capitanas’, una prueba clave que definirá el rumbo de los equipos ¿Cuál de los tres va a desaparecer?

Por Redacción Vea
04 de octubre de 2025
Tina, Mencho y Katiuska, participantes del 'Desafío del Siglo XXI'.
Fotografía por: Caracol Televisión | Edición: El Espectador

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como el más exigente de la pantalla colombiana. En esta temporada, los participantes, que representan a distintas regiones del país, deben superar pruebas de resistencia, estrategia e inteligencia, además de la dura convivencia que marca el rumbo de la competencia.

En este nuevo episodio, el número 66 de la temporada 21, las capitanas de los tres equipos (Alpha, Gamma y Omega) se enfrentarán en otro ‘Desafío de Capitanas’, donde el legado de los equipos estará en juego ¿Cuál desaparecerá?

