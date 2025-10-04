‘Desafío del Siglo XXI’ en vivo capítulo 66: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como el más exigente de la pantalla colombiana. En esta temporada, los participantes, que representan a distintas regiones del país, deben superar pruebas de resistencia, estrategia e inteligencia, además de la dura convivencia que marca el rumbo de la competencia.

En este nuevo episodio, el número 66 de la temporada 21, las capitanas de los tres equipos (Alpha, Gamma y Omega) se enfrentarán en otro ‘Desafío de Capitanas’, donde el legado de los equipos estará en juego ¿Cuál desaparecerá?