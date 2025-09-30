‘Desafío del Siglo XXI’ en vivo capítulo 72. Siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como el más exigente de la pantalla colombiana. En esta temporada, los participantes, que representan a distintas regiones del país, deben superar pruebas de resistencia, estrategia e inteligencia, además de la dura convivencia que marca el rumbo de la competencia.

El capítulo 72 de la temporada 21 llega con máxima tensión: el equipo Gamma se enfrenta al temido ‘Box negro’ en un nuevo ‘Desafío a Muerte’ que pondrá a prueba su resistencia física y mental. Al final, dos de sus integrantes quedarán fuera de la competencia.

Antes de iniciar con el ‘Desafío a Muerte’, Andrea Serna reveló que ‘El Elegido’ de este ciclo fue Mencho, tal y como lo especularon Katyuska, Rosa y Eleazar durante mucho tiempo. “La tarea era mostrar mi enfado con la celebración del equipo contrario en alguna de las pruebas y tratar de parar su festejo. Con mi enfado tratar de disociar y contártelo a ti cuando pasáramos arriba (...) No te miento que, igual, he estado enfadada y triste por lo que hemos pasado en el equipo”, comentó la participante, quien tiene logró quitarse el chaleco al cumplir su tarea y recibió 10 millones de pesos.

A pesar de la complejidad del castigo impuesto por Omega, llamado ‘Desafío de Bolsillo’, el equipo naranja cumplió con su trabajo y superó los 8 mini-retos. “Muy bien, cumplieron con su castigo”, expresó Andrea Serna antes de convocarlos en el ‘Box Negro’.

Tras la victoria de Omega en el pasado ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’, el episodio 72 inició con los integrantes de Gamma intentando cumplir con los respectivos 8 mini-retos que, en esta ocasión, pusieron a prueba su agilidad mental, así como su trabajo en equipo. La única que no participó del castigo fue Valentina, quien estaba en la suite Ditu.