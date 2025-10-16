Logo Revista Vea
‘Desafío del Siglo XXI’. En vivo capítulo 73. Siga el minuto a minuto del reality

Tras la reciente salida de dos desafiantes, este miércoles 15 de octubre los participantes de Gamma y Omega, que aún siguen en el juego ponen todo su empeño en avanzar.

Por Redacción Vea
16 de octubre de 2025
El reality ‘Desafío Siglo XXI’ ahora tiene solo 14 participantes repartidos en dos equipos: Omega y Gamma. En la nueva jornada habrá solo un ganador de la comida; el otro, sufrirá las consecuencias de quedar de segundo.

Hace 5 horas

Gamma 4- Omega 1

Gio de Gamma encesta el cuarto balón a favor de su grupo. Omega sigue rezagado con un solo balón dentro de la cesta.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma de nuevo a la cabeza

Minutos después de que Omega empata, Mecho de Gamma logra una segunda anotación. Luego, Gio de Gamma logra un punto más para su equipo que lidera. Gamma 3-Omega 1

Actualización claveHace 5 horas

Gamma y Omega están empatados

Finalmente después de varios intentos, Omega encesta su primer balón. Gamma aún no logra un segundo. Están empatados.

Hace 5 horas

Gamma encesta

Gamma encesta el primer balón. Omega no tiene ninguna anotación aún.

Hace 5 horas

Omega en desventaja evidente

Mientras los Gamma ya están con los balones, tratando de llegar al lugar donde los encestarán, los Omega continuando llevando el baúl. Están en evidente desventaja.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma llega a la primera meta de la prueba

Gamma alcanza la primera meta de la prueba al llegar con el baúl gigante, de este sacarán los balones. Omega sigue tratando de llevar el pesado mueble al lugar indicado.

Hace 5 horas

Omega y Gamma dan todo de si

Pese a la organización y la fuerza de Omega, siguen rezagados. Un par de resbalones retrasan al equipo rosado. Los naranja avanzan liderando.

Hace 5 horas

Gamma lidera

Por muy poco va adelante en la prueba el equipo Naranja, mientras que Omega lo sigue muy de cerca.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza la prueba de Hambre

Andrea explica que en esta nueva prueba “el que gane se queda con la comida y el que pierda, con las manos vacías. No hay consuelo, hay consecuencias”. Comienza la prueba de Hambre y Sentencia que incluye fuerza, velocidad, trabajo en equipo permanente, superación de obstáculos, precisión y estrategia.

Actualización claveHace 5 horas

El primer chaleco será para una mujer

Comienza el ciclo número 14 y Serna anuncia que el primer chaleco irá para una mujer. Gio explica que la estrategia de Omega solo los ha fortalecido. “Aquí en Gamma no le tenemos miedo a nadie de Omega”, indicó.

Por su parte, Katiuska responde a esta afirmación y menciona que aunque ella es capitana de Omega, la opinión de todos es importante. Aclara que ella no ha tratado a nadie como comodín.

Serna anuncia un nuevo ‘Todo o nada’. Irán tres hombres y dos mujeres por equipo.

Hace 5 horas

Los desafiantes reciben instrucciones

Andrea Serna se conecta y les recuerda que ahora solo son 14 jugadores. reitera que no solo es fuerza sino también un trabajo donde la mente es importante. Los invita a abrir sus kits. Los desafiantes se relajan con sus auriculares. Hay un nuevo elegido que recibe una tarea. la identidad como siempre, es un secreto y solo será revelado la siguiente semana.

Hace 6 horas

Comienza el día 49

Comienza el día 49 y los desafiantes de Omega comienzan el día con una tradicional café colombiano.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío

Desafío XXI

Capítulo 73 de Desafío XXI

Desafío XXI Capítulo 15 de octubre

Gamma

Omega

