‘Desafío’: la concursante que ocultó su matrimonio y años atrás fue pareja de Zambrano

En el capítulo 40 de Desafío 2025, Katiuska sorprendió a sus compañeros y a los televidentes con una confesión inesperada: está casada desde enero de 2024, aunque decidió mantenerlo en reserva hasta ahora.

La revelación generó sorpresa no solo en la competencia, sino también entre su propio círculo cercano, pues la barranquillera reconoció que incluso su familia se enteró del matrimonio al ver la transmisión.

La confesión de Katiuska sobre su esposo

“Yo me casé el 13 de enero de 2024 (…) A los tres días nos casamos, me fue a buscar después del trabajo; o sea, en su hora de almuerzo del trabajo y yo acababa de salir del trabajo con el uniforme y así fuimos y nos casamos”, relató la deportista en plena emisión, dejando claro que se trató de un matrimonio civil.

La participante del Desafío también explicó que la decisión de casarse se dio tras casi una década de relación, marcada por altibajos y varias separaciones. “Yo soy casada legalmente, pero estoy en una relación complicada”, comentó, al tiempo que agregó con humor: “Yo vivo sola, pero él duerme conmigo todos los días”.

Aunque su madre conoce a su esposo, Katiuska señaló que muy pocos en su entorno sabían lo que había sucedido aquel día. La pareja, según dijo, ha atravesado dificultades, pero ha buscado la manera de darse nuevas oportunidades para continuar con el vínculo.

La barranquillera de 25 años, reconocida por su fortaleza física y liderazgo en el equipo Omega, también aclaró que ha preferido mantener su vida amorosa lejos de la exposición pública. Sus redes sociales, enfocadas en la preparación deportiva y su trabajo como entrenadora personal en Barranquilla, no muestran ninguna referencia a su pareja ni pistas sobre el matrimonio.

El pasado entre Katiuska y Zambrano

Más allá de su vida actual, Katiuska también ha sido protagonista de comentarios en redes sociales por un vínculo sentimental que tuvo con Anthony Zambrano, atleta olímpico y uno de los participantes más visibles del reality. Fue el propio deportista quien, en medio de una charla con sus compañeros de Gamma, reveló: “Hace rato salí con Katiuska y cuando la vi aquí me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes”.

La relación, según ambos, no pasó de un par de meses y terminó sin mayores conflictos. Katiuska, sin embargo, fue directa al hablar del tema en otra transmisión: “Con todo el respeto que Zambrano se merece, fue mi momento humilde. Por algo yo nunca lo mostré”. Y añadió que, aunque el corredor fue “un caballero”, hubo actitudes que no le gustaron: “Dije: ‘acá no me meto’”.

Con este episodio, la participante dejó claro que prefiere mantener distancia de ese capítulo y enfocarse en su desempeño dentro de la competencia, donde se ha consolidado como una de las líderes más destacadas de la temporada.