‘Desafío Siglo XXI’: así reaccionó el novio de Kathe al enterarse del posible embarazo

El capítulo 103 del Desafío del Siglo XXI dejó atrás la tensión del Box Blanco con una noticia inesperada. Andrea Serna anunció que Kathe, integrante del equipo Neos, podría estar embarazada, hecho que de inmediato agitó la convivencia y al público.

Una de las respuestas que más llamó la atención fue la de Nicolás Acevedo, novio de la participante, quien se pronunció al respecto a través de sus cuentas en redes sociales.

¿Qué dijo el novio de Kathe ante su posible embarazo?

Tan pronto Andrea Serna dio a conocer la noticia —aclarando que Kathe ya se practicó una primera prueba, que resultó positiva, pero que aún espera un examen con mayor certeza—, Nicolás reaccionó con varias historias en Instagram. En una de las publicaciones, por ejemplo, se mostró perplejo ante la posibilidad de convertirse en padre.

“¿Qué son estas sorpresas?”, escribió el novio de Kathe, la antioqueña que ingresó al Desafío del Siglo XXI hace poco menos de 20 días en la llamada ‘carrera por Colombia’, tras la cual se incorporaron ocho nuevos participantes para integrar el equipo Neos.

Por su parte, Kathe también se mostró sorprendida al ver que su primera prueba dio positivo. Incluso advirtió que no se siente preparada para convertirse en madre y que esto no estaba entre sus planes.

“Estoy en shock, todavía no me la creo (…) No sé ni cómo estoy. Imagínate esta sorpresa, esta noticia. La sospecha inició porque tenía un retraso y esta mañana desperté con ganas de vomitar y sin apetito para el pescado”, explicó.

Por ahora, televidentes y participantes están a la espera de los nuevos resultados de los exámenes practicados recientemente a Kathe. Estos permitirán determinar si, en efecto, está esperando un bebé y si deberá abandonar la competencia debido a su estado.

Un repaso por la historia de Kathe, participante del ‘Desafío 2025′

Tiene 22 años y, fuera de la competencia en el Desafío, Kathe se prepara para convertirse en auxiliar de vuelo, mientras trabaja en el negocio de remates de su familia, donde asume tanto labores administrativas como operativas.

Se define como una mujer competitiva, impulsada en parte por su experiencia en entrenamientos y desafíos de CrossFit. Aun así, reconoce que su carácter puede complicar la convivencia: es acelerada, le impacienta la gente lenta y suele guardarse lo que siente hasta que explota.

En cuanto a su vida sentimental, se sabe que la participante del Desafío 2025 mantiene una relación de tres años con Nicolás, con quien espera casarse pronto.