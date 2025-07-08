Logo Revista Vea
'Desafío Siglo XXI' en vivo, capítulo 101 siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Este jueves 27 de noviembre los televidentes disfrutan de un nuevo episodio del reality que tiene a tres equipos que se enfrentan por la victoria. Un fortalecido Gamma; un Alpha que lucha sin conformarse y un Neos que enfrenta fuertes desafíos. Detalles de la jornada.

Por Redacción Vea
28 de noviembre de 2025
‘Desafío Siglo XXI’ en vivo, capítulo 101 siga el minuto a minuto del reality de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

El triunfo de Gamma en el episodio anterior dejó más que claro que en el Desafío nada está escrito ni hay ninguna seguridad. Neos y Alpha, equipos que tomaron ventaja en la más reciente prueba, tuvieron que ver cómo su contendor naranja se alzó con la victoria.

Así se vivió la nueva jornada del formato de convivencia y pruebas físicas.

Hace 5 horas

Neos y Alpha van empatados

Alpha consigue ubicar su primera vara y empata con Neos. Gamma sigue en la tercera posición.

Actualización claveHace 5 horas

Neos lidera

Tras un circuito complejo, lleno de obstáculos Neos logra ubicar su primera vara, así posiciona en el primer lugar. Alpha todavía no acierta en sus intentos por lograr su primera vara. Gamma está muy atrás apenas desplazando las cajas. Tardó demasiado en uno de los obstáculos. La competencia continúa.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma no consigue avanzar

Alpha sigue a la delantera, ya comenzó el camino de regreso, con sus cajas, mientras que Neos, lo sigue. Gamma no ha podido llegar por sus cajas. Gero intenta animar a Julio y al resto de Gamma para avanzar, pero es infructuoso.

Hace 5 horas

Alpha repunta

Alpha repunta, Neos va en segundo lugar y Gamma se queda rezagado. Los naranja están en serias dificultades.

Hace 5 horas

Gamma obtiene la moneda

Gamma obtiene la moneda. Sigue adelante en la prueba, que lidera. Alpha y Neos siguen al equipo naranja muy de cerca.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma lidera

Gamma toma la delantera, le sigue Alpha y después muy cerca, Neos.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza la prueba

Comienza la prueba ‘Desafío, sentencia y castigo’. Además del dinero mencionado está en juego, la moneda y la suite. Andrea anuncia que serán 20 millones para quien gane. La prueba combina velocidad, estrategia, fuerza y precisión en tierra y agua. Gana el primer equipo que ponga dos varas en una canasta, tras un exigente recorrido.

Hace 5 horas

Neos, Gamma y Alpha se preparan

Neos se prepara para la siguiente prueba en un particular ritual donde se abanican con algunos de los billetes que han obtenido en competencia. Más tarde, lanzan porras. Gamma practica puntería, luego canta. Alpha ora antes de salir a la prueba, después canta.

Actualización claveHace 5 horas

15 millones de pesos en juego

Andrea se comunica con los desafiantes. Roldán le confiesa lo impactante que resultó portar el chaleco, pero ya se ha calmado. Leo cuenta que contó algo más de 12 millones de pesos que cayeron por el tiempo que se sostuvo. Andrea anuncia que habrá 15 millones de pesos para el ganador de la siguiente prueba y 15 más para el mejor equipo del ciclo. La presentadora comunica que se enfrentarán dos parejas por equipo.

Actualización claveHace 5 horas

Lina es sometida a prueba smédicas, Pedro llora

Una persona del equipo médico del programa se lleva a Lina para someterla a una valoración médica en ortopedia. Los desafiantes de Neos le desean lo mejor a su compañera: “vamos a estar esperándote”. Pedro, llora. Se ve muy preocupado, espera que Lina regrese y siga en el juego.

Actualización claveHace 5 horas

Lina le hace promesa a Pedro

Lina está visiblemente afectada porque al salir, también Pedro dejaría la competencia. Pedro le confiesa sus sueños: quiere estudiar inglés, seguir en el deporte, encontrar un mánager. Lina le promete que le regalará el curso de inglés.

Actualización claveHace 5 horas

¿Volverá Mencho?

En Gamma comentan la posibilidad de que Mencho pueda entrar ahora que hay un lesionado en Neos. Lina, la lesionada, presenta quebrantos en su hombro y habla con sus compañeros en Playa Baja de lo duro que le ha tocado vivir a lo largo de su vida. Hay incertidumbre por la permanencia de Lina a raíz de su situación.

