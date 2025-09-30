Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 3 minutos

‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 107: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Esta noche se realizará un nuevo ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’. Según anticipó el avance del canal, será la última prueba con tres equipos.

Por Redacción Vea
06 de diciembre de 2025

Actualizaciones clave

Siga el 'Desafío del Siglo XXI' en vivo.
Fotografía por: Caracol Televisión

En el capítulo 107 del Desafío Siglo XXI, Alpha, Neos y Gamma llegan al último Box Rojo del ciclo para disputar un nuevo Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. La jornada avanza con decisiones importantes en juego y con la competencia a punto de entrar en una nueva etapa.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Actualización claveHace 5 horas

Así inició el capítulo

Por tercer día consecutivo, el capítulo abre con el foco puesto en Gamma. Tras la fuerte discusión que Tina tuvo con Zambrano, Leo y Rosa hace algunos días, el ambiente no logra estabilizarse y las diferencias dentro del equipo continúan creciendo.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío

Desafío 2025

Desafío Siglo XXI

Desafío en vivo

Desafío 2025 en vivo

Capítulo 107 Desafío 2025

Caracol Televisión

Caracol en vivo

Canal Caracol

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.