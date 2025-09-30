‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 107: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

En el capítulo 107 del Desafío Siglo XXI, Alpha, Neos y Gamma llegan al último Box Rojo del ciclo para disputar un nuevo Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. La jornada avanza con decisiones importantes en juego y con la competencia a punto de entrar en una nueva etapa.

Por tercer día consecutivo, el capítulo abre con el foco puesto en Gamma. Tras la fuerte discusión que Tina tuvo con Zambrano, Leo y Rosa hace algunos días, el ambiente no logra estabilizarse y las diferencias dentro del equipo continúan creciendo.