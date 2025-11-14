Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 34 minutos

Resumen del Desafío capítulo 108: ¿Quién salió hoy? Inesperada eliminación dejó lágrimas

Una pareja fue eliminada en el Box negro,quedando por fuera de la etapa de dos equipos.

Por Redacción Vea
10 de diciembre de 2025
Esta noche cuatro parejas se enfrentan en el Box negro. Quienes queden eliminados quedarán por fuera de la etapa de dos equipos.
Fotografía por: Caracol Televisión

El capítulo 108 marcará el fin de la etapa de tres equipos del Desafío Siglo XXI. Los participantes que salgan esta noche no harán parte de la semifinal.

Hace 5 horas

¿Qué casa desaparecerá?

Tras la salida de Yudisa y Lucho, viene una prueba de capitanes que definirá quiénes continúan con la bandera en alto.

Actualización claveHace 5 horas

Yudisa y Lucho eliminados

Los integrantes de Alpha no lograron culminar la prueba. Yudisa rompe en llanto. Lucho se disculpó con su compañera, pues su retraso hizo que los de Gamma les tomaran ventaja.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

“Siento que pasa emoción, alegría, tristeza. Todas esas emociones son una sola cosas que es felicidad y orgullo”, dijo la eliminada.

Rosa dijo: “Yo jamás pensé que tenía que despedir a Yudisa. Me veía con ella en la final”.

Lucho dio unas emotivas palabras: “Las cosas pasan por algo. Aparte de atleta, soy humano. Son cosas del juego, cada quien actúa como quiere. Me quedo con lo que hice hoy. No me rendí, di mi 100%. A Yudisa la quiero mucho. Le esperan muchas cosas grandes”.

Los recientes eliminados estarán en el cubo durante el siguiente ciclo.

Hace 5 horas

Isa y Leo, segunda pareja ebn terminar

Los intYudisa y Lucho, intentan armar la torre, pero se les cae. Continúan en competencia con Tina y Julio.

Hace 5 horas

Rosa y Gero continúan en la competencia

Los integrantes de Gamma fueron los primeros en terminar. Lucho logra pasar el obstáculo y alcanza a sus contrincantes.

Actualización claveHace 5 horas

Lucho no puede pasar el obstáculo

Leo, Gero y Julio se ayudan a pasar el obstáculo, mientras Lucho queda solo intentando. Yudisa entra en desespero.

Hace 5 horas

Leo es el último en salir

Después de intentarlo y que sus compañeros le tomaran ventaja, Isa logró llegar y hacerle el relevo a Lucho, Mientras tanto, Julio y Lucho van a la par.

Actualización claveHace 5 horas

Rosa llega primero

La integrante de Gamma es la primera en completar la prueba, dándole paso a Gero para que continúe en la pista. Yudisa llegó en segundo lugar y Lucho sale a la pista para alcanzar a Gero.

Tina es la tercera. Mientras tanto, Isa continúa tratando de pasar un obstáculo. Julio pasa a Lucho.

Actualización claveHace 6 horas

Comienza el Desafío a Muerte

Gero y Rosa, Tina y Julio, Isa y Leo y Yudisa y Lucho se enfrentan esta noche. En la prueba, partirán primero las mujeres desde la parte superior del box. Allí se encontrarán con un barril que tendrán que girar y mover de lado a lado para poder desenredar la cuerda con la que bajarán al primer nivel.

Deben correr y escalar dos pirámides de troncos, atravesar un arrastre bajo y con una escalera colgante subir al siguiente nivel y sacar una soga colgante para poder liberar un rache para bajar por el otro costado. Al llegar al inicio nuevamente tocarán la campana para darle paso a sus compañeros.

Actualización claveHace 6 horas

Tina se disculpa con Rosa

Tina aprovechó un momento antes de la muerte, para hablar con Rosa y Gero, con quienes tuvo una diferencia la semana pasada luego de perder una prueba: “Yo les quiero pedir una disculpa. Rosa yo te quiero mucho. El incoveniente que pasó ni siquiera era por ustedes, yo exploté a raíz de un montón de cosas que venían pasando con Zambrano. Es algo que tengo con él. Estar alejada de ustedes me duele, porque los aprecio”.

“A mí la verdad me dolió. Eso no se hace. Yo siempre te he estado aconsejando, porque yo también te quiero mucho”, le contestó su compañera.

Hace 6 horas

Comienza el día 77

Amanece en la ciudadela del Desafío. Lucho y Yudisa, quienes disfrutaron la noche en la suite ditu, llegaron a la casa Alpha. Gamma cumple con el castigo, donde debían pegar 2.500 botones a una tela.

Los sentenciados analizan su fuerza y ánimo para la competencia esta noche. “Algo que me ha caracterizado a mí en mis muertes, es que yo las afronto de manera tranquila”, dijo Rosa.

Hace 6 horas

Gamma realiza el castigo

Los integrantes de Gamma dialogan mientras realizan el castigo de los botones. Gero manifiesta su cansancio y dolor de espalda: “Estoy mal, muy mal”, dijo. Mientras tanto, en Alpha analizan la situación del equipo naranja.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío Siglo XXI

Desafío Siglo XXI en vivo

Desafío en vivo

Desafío Siglo XXI capítulo 108

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.