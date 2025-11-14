Resumen del Desafío capítulo 108: ¿Quién salió hoy? Inesperada eliminación dejó lágrimas

El capítulo 108 marcará el fin de la etapa de tres equipos del Desafío Siglo XXI. Los participantes que salgan esta noche no harán parte de la semifinal.

Tras la salida de Yudisa y Lucho, viene una prueba de capitanes que definirá quiénes continúan con la bandera en alto.

Los integrantes de Alpha no lograron culminar la prueba. Yudisa rompe en llanto. Lucho se disculpó con su compañera, pues su retraso hizo que los de Gamma les tomaran ventaja.

“Siento que pasa emoción, alegría, tristeza. Todas esas emociones son una sola cosas que es felicidad y orgullo”, dijo la eliminada.

Rosa dijo: “Yo jamás pensé que tenía que despedir a Yudisa. Me veía con ella en la final”.

Lucho dio unas emotivas palabras: “Las cosas pasan por algo. Aparte de atleta, soy humano. Son cosas del juego, cada quien actúa como quiere. Me quedo con lo que hice hoy. No me rendí, di mi 100%. A Yudisa la quiero mucho. Le esperan muchas cosas grandes”.

Los recientes eliminados estarán en el cubo durante el siguiente ciclo.

Los intYudisa y Lucho, intentan armar la torre, pero se les cae. Continúan en competencia con Tina y Julio.

Los integrantes de Gamma fueron los primeros en terminar. Lucho logra pasar el obstáculo y alcanza a sus contrincantes.

Leo, Gero y Julio se ayudan a pasar el obstáculo, mientras Lucho queda solo intentando. Yudisa entra en desespero.

Después de intentarlo y que sus compañeros le tomaran ventaja, Isa logró llegar y hacerle el relevo a Lucho, Mientras tanto, Julio y Lucho van a la par.

La integrante de Gamma es la primera en completar la prueba, dándole paso a Gero para que continúe en la pista. Yudisa llegó en segundo lugar y Lucho sale a la pista para alcanzar a Gero.

Tina es la tercera. Mientras tanto, Isa continúa tratando de pasar un obstáculo. Julio pasa a Lucho.

Gero y Rosa, Tina y Julio, Isa y Leo y Yudisa y Lucho se enfrentan esta noche. En la prueba, partirán primero las mujeres desde la parte superior del box. Allí se encontrarán con un barril que tendrán que girar y mover de lado a lado para poder desenredar la cuerda con la que bajarán al primer nivel.

Deben correr y escalar dos pirámides de troncos, atravesar un arrastre bajo y con una escalera colgante subir al siguiente nivel y sacar una soga colgante para poder liberar un rache para bajar por el otro costado. Al llegar al inicio nuevamente tocarán la campana para darle paso a sus compañeros.

Tina aprovechó un momento antes de la muerte, para hablar con Rosa y Gero, con quienes tuvo una diferencia la semana pasada luego de perder una prueba: “Yo les quiero pedir una disculpa. Rosa yo te quiero mucho. El incoveniente que pasó ni siquiera era por ustedes, yo exploté a raíz de un montón de cosas que venían pasando con Zambrano. Es algo que tengo con él. Estar alejada de ustedes me duele, porque los aprecio”.

“A mí la verdad me dolió. Eso no se hace. Yo siempre te he estado aconsejando, porque yo también te quiero mucho”, le contestó su compañera.

Amanece en la ciudadela del Desafío. Lucho y Yudisa, quienes disfrutaron la noche en la suite ditu, llegaron a la casa Alpha. Gamma cumple con el castigo, donde debían pegar 2.500 botones a una tela.

Los sentenciados analizan su fuerza y ánimo para la competencia esta noche. “Algo que me ha caracterizado a mí en mis muertes, es que yo las afronto de manera tranquila”, dijo Rosa.

Los integrantes de Gamma dialogan mientras realizan el castigo de los botones. Gero manifiesta su cansancio y dolor de espalda: “Estoy mal, muy mal”, dijo. Mientras tanto, en Alpha analizan la situación del equipo naranja.