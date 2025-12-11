Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 109: siga el minuto a minuto del reality

La salida de los capitanes de Alpha dejó un sinsabor, no solo en la casa morada, sino en muchos televidentes. En el capítulo de esta noche, los participantes comenzarán una nueva etapa, la última de esta temporada. Se realizará el último ‘Desafío de capitanes’ que redistribuirá nuevamente a las parejas en los dos equipos que sigan manteniendo su bandera en alto.

Los tres capitanes van a la par.

Lo que está en juego son 477.220.000. Comienzan los hombres con la prueba en el box amarillo. Los tres capitanes arrancan portando un chaleco de cadenas, subirán por una pared de troncos y atravesarán una malla de cuerdas en arrastre bajo. Después pasarán por arriba de unos troncos y llegarán a la fosa para pasar por una malla metálica.

Luego deben superar varios obstáculos de tubos por encima antes de descender por la malla de la rampa gigante. En la segunda parte del box van a poder pasar los barriles deben quitar las piedras y atravesarlos por arrastre bajo. Posteriormente, escalarán un muro de madera y descenderán por una rampa. Luego, atravesarán un túnel de sube y baja. En la parte final del box encontrarán un cajón lleno de piedras, de este deberán sacar dos baúles y regresar al inicio.

De los baúles tomarán seis fichas y armar columnas sobre una mesa inestable que deberán mantener en equilibrio con la ayuda de dos cuerdas mientras caminan de espaldas hasta llegar a una tarima. El primero que lo haga sin tumbar ninguna ficha, gana.

Potro y Deisy representarán a Alpha; Zambrano y Miryam a Gamma y Kevyn y Sofía, a Neos.

Las parejas competirán por separado. Primero se enfrentan los hombres; el que gane, no solo tendrá en alto la bandera de sus equipos, sino que tendrá el poder de elegir de primero su equipo. Después vendrán las mujeres y será en esa competencia y donde estará el juego de todas las casas. Si la mujer que gana esa prueba es la pareja del hombre que ganó en la primera, es esa pareja la que se queda con todo el dinero. Si la que gana es una mujer diferente a la pareja del hombre ganador, ella evitará que ese dinero se entregue. Además, va a garantizar que la casa siga viva en este desafío y será la encargada de elegir de segunda los equipos.

Andrea Serna apareció en la pantalla para dar nuevas noticias: “Hoy una jornada importantísima en este Desafío Siglo XXI. Una jornada en la que los capitanes tendrán varias responsabilidades en el Desafío de capitanes. Una pareja será la encargada de mantener en alto la bandera de su equipo. La pareja ganadora, en nombre del equipo, podría llegar a ganarse 450 millones de pesos que corresponden a la suma que todos han acumilado en el juego. Quienes ganen, se pueden quedar con todo, el dinero de todos. Es una decisión que merece una buena discusión en los equipos".

Cada equipo hace un análisis de quiénes serán los posibles candidatos para ir a la prueba de esta noche. Mientras tanto, Zambrano aconseja a Julio: “Cuando a uno se le sube el ego, se destruye uno mismo”.

“Ustedes vieran la cara de todo Alpha cuando vieron que Leo les ayudó a Gero y a Julio”, dijo Miryam.