Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 110: Alpha bajó la bandera

El capítulo de hoy del Desafío tiene expectantes a los televidentes, pues no solo determinará qué equipo bajará su bandera, sino también el dinero de todos está en juego. Miryam de Gamma, Deisy de Alpha y Sofía de Neos se enfrentarán por defender el color de sus equipos.

Neos

Kevyn y Sofía

Rata y Valentina

Potro y Deisy

Isa y Leo

Gamma

Zambrano y Miryam

Rosa y Gero

Gio y Valkyria

Julio y Tina

Los integrantes de Neos se llevan $ 477.220.000. Con esto, decidieron que Alpha baja su bandera. Los integrantes de la casa morada volvieron a la casa.

“No me la creo. Si Dios me trajo en esta del programa fue por algo. Había estado en estos box no me había sentido bien, pero pensé que Dios no deja quedar en vergüenza a sus hijos”, dijo la capitana de Neos.

Por su parte, Deisy lloró por el resultado, pues no logró completar la pista. “Acepto los resultados con el mayor amor del mundo”, dijo entre lágrimas.

La integrante de Neos ganó la prueba. Con este resultado, el equipo verde se queda con todo el dinero que sus contrincantes habían recibido a lo largo del Desafío.

Mientras sus contrincantes ya llegaron a la última parte de la prueba, la participante de Alpha apenas llegó al arrastre bajo, pero no logra avanzar.

Sofía va adelante en la pisa, en el atrastre bajo. La sigue Miryam y detrás va Deisy.

Las tres capitanas deben realizar la misma prueba que sus compañeros hicieron en el box amarillo. Miryam y Sofía le toman ventaja a Deisy, quien está luchando todavía por tratar de bajar el maletín.

La competencia ahora se pone más interesante porque lo que está en juego de todos los equipos. “Voy a dejar el alma, todo de mí, para llegar hasta el final. Que sea como Dios quiera”, dijo Deisy.

“La presión está, pporque uno siempre que sale a competir quiere ganar. Yo voy a ir a dar absolutamente todo de mí”, agregó Miryam.

“Un honor competir con dos grandes atletas”, dijo Potro. Miryam y Deisy hablan del dinero que está en juego, pues si llegara a ganar Sofía, todo lo que Alpha y Gamma tienen pasa a manos de los capitanes de Neos.