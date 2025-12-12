Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 1 hora

Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 110: Alpha bajó la bandera

Tras el triunfo de Kevyn como capitán, esta noche se llevará a cabo la prueba de las mujeres. La ganadora definirá qué equipo continuará con Neos en la competencia. ¿Gamma o Alpha?

Por Redacción Vea
12 de diciembre de 2025
Desafío siglo XXI en vivo capítulo 110
Fotografía por: Caracol Televisión

El capítulo de hoy del Desafío tiene expectantes a los televidentes, pues no solo determinará qué equipo bajará su bandera, sino también el dinero de todos está en juego. Miryam de Gamma, Deisy de Alpha y Sofía de Neos se enfrentarán por defender el color de sus equipos.

Hace 5 horas

Neos y Gamma eligen sus equipos

Neos

  • Kevyn y Sofía
  • Rata y Valentina
  • Potro y Deisy
  • Isa y Leo

Gamma

  • Zambrano y Miryam
  • Rosa y Gero
  • Gio y Valkyria
  • Julio y Tina
Actualización claveHace 5 horas

Alpha baja la bandera

Los integrantes de Neos se llevan $ 477.220.000. Con esto, decidieron que Alpha baja su bandera. Los integrantes de la casa morada volvieron a la casa.

Hace 5 horas

Resultados de la prueba

“No me la creo. Si Dios me trajo en esta del programa fue por algo. Había estado en estos box no me había sentido bien, pero pensé que Dios no deja quedar en vergüenza a sus hijos”, dijo la capitana de Neos.

Por su parte, Deisy lloró por el resultado, pues no logró completar la pista. “Acepto los resultados con el mayor amor del mundo”, dijo entre lágrimas.

Actualización claveHace 5 horas

Neos gana

La integrante de Neos ganó la prueba. Con este resultado, el equipo verde se queda con todo el dinero que sus contrincantes habían recibido a lo largo del Desafío.

Actualización claveHace 5 horas

Deisy se desespera

Mientras sus contrincantes ya llegaron a la última parte de la prueba, la participante de Alpha apenas llegó al arrastre bajo, pero no logra avanzar.

Actualización claveHace 5 horas

Neos va en primer lugar

Sofía va adelante en la pisa, en el atrastre bajo. La sigue Miryam y detrás va Deisy.

Actualización claveHace 6 horas

Comienza el Desafío de capitanas

Las tres capitanas deben realizar la misma prueba que sus compañeros hicieron en el box amarillo. Miryam y Sofía le toman ventaja a Deisy, quien está luchando todavía por tratar de bajar el maletín.

Hace 6 horas

¿Qué equipo bajará bandera?

La competencia ahora se pone más interesante porque lo que está en juego de todos los equipos. “Voy a dejar el alma, todo de mí, para llegar hasta el final. Que sea como Dios quiera”, dijo Deisy.

“La presión está, pporque uno siempre que sale a competir quiere ganar. Yo voy a ir a dar absolutamente todo de mí”, agregó Miryam.

Hace 6 horas

Las capitanas se preparan

“Un honor competir con dos grandes atletas”, dijo Potro. Miryam y Deisy hablan del dinero que está en juego, pues si llegara a ganar Sofía, todo lo que Alpha y Gamma tienen pasa a manos de los capitanes de Neos.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío Siglo XXI

Desafío Siglo XXI en vivo

Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 110

Quién ganó anoche el Desafío

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.