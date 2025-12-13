Logo Revista Vea
‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 111: siga el minuto a minuto del reality

Tras la desaparición de Alpha, comienza un nuevo ciclo con los equipos Neos y Gamma completamente renovados ¿Los nuevos grupos afectarán la convivencia?

Por Redacción Vea
13 de diciembre de 2025

Actualizaciones clave

Desafío en vivo.
Fotografía por: Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI entra en una nueva etapa y el capítulo 111 marcará un punto de quiebre en la competencia. Tras lo ocurrido en el episodio anterior, cuando Alpha bajó su bandera y varios de sus integrantes fueron enviados a Neos —equipo que además se quedó con el dinero de ambos tras ganar el Desafío de Capitanes—, el juego se reinicia con una dinámica distinta y decisiones que pueden cambiar el rumbo del reality.

Con solo dos equipos en competencia, el episodio de este viernes estará marcado por una prueba en conjunto que exigirá coordinación, fuerza y trabajo en equipo. El reto no solo definirá quién domina este nuevo ciclo, sino que les dará a todos los integrantes del equipo ganador el pase directo a la máquina del dinero. A eso se suma un beneficio clave: los capitanes vencedores obtendrán un “súperpoder”, tal como lo anticipó Andrea Serna en el avance.

Actualización claveHace 5 horas

Inició el capítulo

Los nuevos equipos comienzan su convivencia en su primer día dentro de la competencia. En Gamma, la jornada estuvo marcada por una visita inesperada: un pequeño grillo que rápidamente fue bautizado como “el grillito de la suerte”. Según comentaron varios integrantes, la presencia de este insecto es considerada un símbolo de buena fortuna. “Hoy vamos a ganar”, aseguró Gio.

