‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 111: siga el minuto a minuto del reality

El Desafío Siglo XXI entra en una nueva etapa y el capítulo 111 marcará un punto de quiebre en la competencia. Tras lo ocurrido en el episodio anterior, cuando Alpha bajó su bandera y varios de sus integrantes fueron enviados a Neos —equipo que además se quedó con el dinero de ambos tras ganar el Desafío de Capitanes—, el juego se reinicia con una dinámica distinta y decisiones que pueden cambiar el rumbo del reality.

Con solo dos equipos en competencia, el episodio de este viernes estará marcado por una prueba en conjunto que exigirá coordinación, fuerza y trabajo en equipo. El reto no solo definirá quién domina este nuevo ciclo, sino que les dará a todos los integrantes del equipo ganador el pase directo a la máquina del dinero. A eso se suma un beneficio clave: los capitanes vencedores obtendrán un “súperpoder”, tal como lo anticipó Andrea Serna en el avance.

Los nuevos equipos comienzan su convivencia en su primer día dentro de la competencia. En Gamma, la jornada estuvo marcada por una visita inesperada: un pequeño grillo que rápidamente fue bautizado como “el grillito de la suerte”. Según comentaron varios integrantes, la presencia de este insecto es considerada un símbolo de buena fortuna. “Hoy vamos a ganar”, aseguró Gio.