‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 113: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Servicios’ en el Box Azul aumentará la tensión entre Gamma y Neos ¿Qué equipo será el vencedor en esta ocasión?

Por Redacción Vea
14 de enero de 2026
Desafío en vivo.
Fotografía por: Caracol Televisión

Luego de las vacaciones que el Desafío Siglo XXI se tomó a fin de año la competencia regresa cargada de sorpresas para su etapa final. En este episodio, el número 113 de la temporada 21, los equipos Gamma y Neos se enfrentarán en un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Servicio’ que definirá a los nuevos sentenciados de este ciclo.

Hace 5 horas

Gamma toma la delantera

El desempeño de Gio fue mejor que el de Leo, al menos por unos segundos. Esto permitió que el equipo naranja tome cierta ventaja sobre Neos. Tras el relevo, ahora están en pista Rosa (Gamma) y Valentina (Neos).

Actualización claveHace 5 horas

Comenzó el 'Desafío de Sentencia y Servicio'

Leo y Gio fueron los primeros en salir a la pista. De ellos dependerá que cada uno de los equipos empiece a tomar ventaja en este exigente circuito.

Hace 5 horas

Los elegidos para la prueba de hoy

Gamma estará representador por Gio, Valkyria, Gero y Rosa, mientras que por Neos estarán Leo, Isa, Valentina y Rata.

Actualización claveHace 5 horas

Inicia el capítulo 114

El episodio inicia con el debate entre los equipos por los representantes que, cada uno de los grupos, enviará a este nuevo ‘Desafío de Sentencia y Servicios’. Hoy, ambos grupos, se juegan su estabilidad financiera esta semana.

“Hoy se define quién pagará el arriendo y quién no”, advirtió la presentadora Andrea Serna.

