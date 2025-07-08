‘Desafío Siglo XXI’ resumen capítulo 117: dos participantes en riesgo de ser eliminados

Tras el ‘Desafío a Muerte’ que dejó como eliminados a Sofía y Julio, la competencia dio inicio a un nuevo ciclo en plena recta final del Desafío Siglo XXI.

En el capítulo 117, los equipos se enfrentaron a un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’ en el Box Azul, una prueba determinante para marcar el rumbo inmediato del juego y entregar los dos primeros chalecos de la semana.

A la exigencia de la jornada se sumó la incertidumbre por el estado de Isa, pareja de Leo, quien sufrió una caída y debió ser evaluada por el equipo médico del programa.

Tal y como ellos mismos lo anticiparon, Leo e Isa recibieron los chalecos que Gamma decidió enviar a Neos a través de Miryan. En ese sentido, esta pareja volverá al Box Negro para enfrentarse en el próximo ‘Desafío a Muerte’.

Tras encontrar y conservar la moneda dorada, Potro obtuvo el acceso a la máquina del dinero. No es la primera vez que el participante se queda con este beneficio; sin embargo, en esta ocasión logró permanecer suspendido por más de un minuto y se llevó más de 32 millones de pesos, de los cuales entregó uno a cada integrante de su equipo.

Gamma logró encajar sus cuatro esferas, mientras Neos apenas consiguió una. Con este resultado, el equipo naranja mantiene su racha positiva y suma la primera victoria de este nuevo ciclo.

Tras su incapacidad para girar el timón, Valentina retrasa a su equipo y deja la competencia completamente desequilibrada, mientras Gamma avanza a pasos agigantados. La situación la lleva a entrar en crisis, obligando a sus compañeros a intervenir para aconsejarla.

Parce esa rueda de Neos está apretada o alguna vaina, no puede ser que los de Gamma medio la tocan y cae de una, y Valentina golpea esa vaina y nada 🤯#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/9PHpi4GHkr — 𝑩𝒍𝒖𝒆 ⁷ 🐹 🐥 ࣪ ִֶָ☾.🇨🇴 (@CookieJinkook) January 20, 2026

Tras una carrera ágil de Gero y el apoyo de Valkyria en su segundo relevo, el equipo naranja se pone al frente de la prueba. Entre tanto, Potro intenta encajar su esfera, mientras Valentina hace todo lo posible para girar el volante y conseguir la segunda esfera.

Así será la prueba de hoy: “Esta será una competencia por relevos. El primer desafío se impartirá pasando por un molino. Luego saltará a la piscina, donde encontrará una pared colgante que deberá escalar y atravesar para continuar. A continuación, entrará en un túnel y liberará las cuerdas que bloquean su paso.

Después se lanzará a una segunda piscina y ascenderá por una escalera hasta el nivel superior. Desde allí, con una vara, deberá girar un timón para que de una caja caiga una bolsa con la esfera metálica en su interior. Descenderá por el tobogán, recogerá la bolsa desde las profundidades de la piscina y regresará al punto inicial.

Allí sacará la esfera y, sobre una regleta móvil, la rodará manteniendo el equilibrio hasta encajarla en un pequeño orificio. Solo cuando lo consiga podrá tocar la campana para dar salida a su compañero, quien repetirá el recorrido. Al volver, el relevo consistirá en sostener la regleta y ubicar su esfera. El equipo ganador será el que logre poner primero las cuatro esferas en su lugar", explicó la presentadora Andrea Serna.

En este nuevo desafío se enfrentarán dos parejas por cada equipo:

Gamma: Rosa y Gero, Valkyria y Gio

Neos: Valentina y Rata, Potro y Deisy

Tras ser evaluada por el equipo médico, se determinó que la participante puede continuar en competencia junto a Leo. La noticia trajo una leve tranquilidad al equipo Neos, especialmente a Leo, ya que su permanencia también estaba condicionada al alcance de la lesión. Aun así, las molestias con las que quedó la competidora siguen generando dudas entre sus compañeros.

Tras quedarse sin dos de sus integrantes, Neos replantea su estrategia de cara a este nuevo ciclo, con la intención de obtener resultados distintos. En paralelo, Gamma se organiza para mantener la buena racha y consolidar su momento dentro de la competencia.