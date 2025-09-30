‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 118: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Gamma comenzó un nuevo ciclo con pie derecho, mientras Neos lucha por terminar con su mala racha en la etapa final del Desafío del Siglo XXI (2026). Ahora, ambos equipos se van a enfrentar en un ‘Desafío de Sentencia y Servicios’ que no solo definirá los dos nuevos chalecos de la semana, sino también el pago del arriendo o la ida a ‘playa baja’.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Las mujeres de cada equipo entregaron la llave correspondiente a los hombres casi al mismo tiempo, lo que les permitió iniciar con el relevo. Sin embargo, ningún grupo ha logrado obtener una ventaja significativa.

Estas son las parejas que van a competir hoy:

Gamma: Miryan y Zambrano; Valkyria y Gio; Tina y Kevyn.

Neos: Valentina y Rata; Isa y Julio; Deisy y Potro.

Tres mujeres de cada equipo partirán primero, encadenadas por la cintura. Correrán para halar una cuerda y bajar un túnel vertical que deberán atravesar y luego mover para poder descender. Después, en arrastre bajo, cruzarán una malla en zigzag. Llegarán a la fosa y pasarán por debajo de otra malla, seguida de dos obstáculos de troncos, también en la parte inferior.

Luego descenderán por la malla de la rampa gigante para llegar a la segunda parte del box, donde deberán escalar dos rampas y cruzar sobre dos nuevos obstáculos de troncos. En la zona final, buscarán en el fondo de un tanque con agua una llave, con la que deberán regresar a la línea de partida y entregársela a sus compañeros.

Los tres hombres del equipo, también encadenados, recibirán la llave y con ella liberarán seis balones de crossfit, amarrados entre sí. Con los balones recorrerán toda la pista hasta ponerlos sobre una plataforma en el extremo del box, y luego volverán a la línea de salida para enganchar a las mujeres del equipo.

Los seis desafiantes saldrán juntos hacia la zona de los balones, donde lanzarán los seis unidos, buscando que todos caigan dentro del tanque con agua. El equipo que lo consiga primero y regrese a la línea de partida se quedará con la victoria.

Integrantes de ambos equipos (Neos y Gamma) evalúan lo ocurrido en el pasado ‘Desafío de Sentencia y Hambre’, en el que el equipo naranja se llevó la victoria, y charlan sobre las estrategias para obtener la victoria en el reto de hoy.