Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 1 hora

‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 120: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Los últimos chalecos del ciclo se van a definir esta noche en un nuevo ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’ ¿Qué equipo se quedará con la victoria?

Por Redacción Vea
23 de enero de 2026
Andrea Serna, presentadora del 'Desafío Siglo XXI' (Caracol Televisión, 2026).
Fotografía por: Caracol Televisión

El Box Blanco será protagonista en el capítulo 120 del 'Desafío Siglo XXI‘. En este escenario, Gamma y Neos se enfrentarán hoy con diversos objetivos: obtener varios beneficios, evitar recibir un fuerte e incómodo castigo, y enviar al equipo rival los últimos dos chalecos del ciclo.

Además, según el avance presentado por Caracol Televisión, se anticipan varias discusiones entre los participantes.

Actualización claveHace 5 horas

Los chalecos son para...

Los sentenciados de la noche son Potro y Deisy, lo que deja a todos los integrantes de Neos en riesgo de eliminación. Aunque son compañeros del mismo equipo, deberán enfrentarse en el próximo ‘Desafío a Muerte’ para definir su futuro en competencia.

Actualización claveHace 5 horas

La prueba terminó

Tina logró completar el circuito, mientras que Valentina y Deisy sufrieron múltiples caídas en sus intentos y cayeron en frustración. “Hay que levantar la cabeza. Lo importante es meterle actitud”, dijo Rata al consolar a sus compañeras, quienes rompieron en llanto al obtener du tercera derrota en este ciclo.

Hace 5 horas

Neos completa su segunda carrera

Potro hizo lo propio en el Box Blanco: fue y regresó sin problema, dándole el próximo relevo a Valentina. Mientras tanto, Tina sufre para completar el circuito y, sobre todo, para ubicar su pin correspondiente.

Hace 5 horas

Aumenta la ventaja de Gamma

Gio no decepcionó a sus compañeros y completó la pista con varios segundos de ventaja sobre Deisy, su rival en esta pista. Además, la participante de Neos sufrió una caída en pleno regreso, lo que la obligó a volver con sus compañeros.

De ese modo, Gamma completa tres carreras y Neos tan solo una.

Actualización claveHace 5 horas

Doble caída en la pista

La regla principal del ‘Box Blanco’ (también conocido como ‘Box del aire’) es no tocar el piso porque, de hacerlo, el desafiante deberá comenzar el circuito desde cero. Esto le paso a Tina y también a Valentina (quien ya estaba terminando la pista cuando sufrió una inesperada caída). Ahora, ambas deberán regresar con el resto del grupo a la línea de salida y dos compañeros distintos iniciarán una nueva carrera: Gio (Gamma) y Deisy (Neos).

Hace 5 horas

Neos no levanta cabeza

Con una carrera impecable, Valkyria aumentó la diferencia frente a los rivales y dejó a Valentina en el camino. Mientras la competidora de Neos se dispone a regresar, Tina (la tercera corredora de Gamma hoy) ya avanza por los primeros tramos de la pista.

Hace 6 horas

Gamma toma la delantera

Kevyn logró unos segundos de diferencia para su equipo y esto permitió que Valkyria arrancara el circuito antes que Valentina (Neos) ¿Logrará mantener la ventaja?

Actualización claveHace 6 horas

Comenzó el 'Desafío de sentencia, premio y castigo'

Para esta prueba fueron llamadas al Box Blanco dos parejas por cada equipo:

  • Neos: Valentina, Rata, Potro y Deisy.
  • Gamma: Tina, Kevyn, Gio y Valkyria.

Los primeros en salir a competir fueron Rata y Kevyn.

Actualización claveHace 6 horas

Así será la prueba

Competencia por relevos: cada participante primero pasará por un tramo sujetándose de estribos para atravesar dos círculos metálicos de malla. Luego, poniendo los pies en un estribo, se impulsará para superar tres mallas de cuerdas.

El recorrido continuará caminando por un tramo de soga. Para ascender al segundo nivel, caminarán sobre una red colgada en forma de U. Desde la parte superior, usando una polea con dos cuerdas, bajarán un ancla, con la que deberán enganchar un pin de madera ubicado sobre una repisa.

El primer equipo en poner correctamente los cuatro pines, sin que se caigan, será el ganador.

Actualización claveHace 6 horas

El capítulo comienza con fuerte tensión

En conversación con Andrea Serna, Leo aclaró que la decisión de ponerle el chaleco a Kevyn en el capítulo anterior, tras la primera victoria de Neos en el ciclo, corresponde a que el excampeón “ya vivió su momento en la temporada pasada”.

Fue entonces cuando Kevyn respondió a su rival: “Si recibí la llamada para volver fue por algo y voy a cuidar este lugar. Yo llegué a competir y eso haré en el próximo Box Negro (...) Me gusta escucharlo de frente. En mi momento llegó Olímpico y otros atletas que ya habían ganado, pero jamás desmerité su regreso”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío

Desafío en vivo

Desafío Siglo XXI

Desafío Siglo XXI en vivo

Caracol Televisión

Caracol en vivo

Capítulo 120 Desafío 2026

Canal Caracol

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.