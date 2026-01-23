‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 120: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

El Box Blanco será protagonista en el capítulo 120 del 'Desafío Siglo XXI‘. En este escenario, Gamma y Neos se enfrentarán hoy con diversos objetivos: obtener varios beneficios, evitar recibir un fuerte e incómodo castigo, y enviar al equipo rival los últimos dos chalecos del ciclo.

Además, según el avance presentado por Caracol Televisión, se anticipan varias discusiones entre los participantes.

Los sentenciados de la noche son Potro y Deisy, lo que deja a todos los integrantes de Neos en riesgo de eliminación. Aunque son compañeros del mismo equipo, deberán enfrentarse en el próximo ‘Desafío a Muerte’ para definir su futuro en competencia.

Tina logró completar el circuito, mientras que Valentina y Deisy sufrieron múltiples caídas en sus intentos y cayeron en frustración. “Hay que levantar la cabeza. Lo importante es meterle actitud”, dijo Rata al consolar a sus compañeras, quienes rompieron en llanto al obtener du tercera derrota en este ciclo.

Potro hizo lo propio en el Box Blanco: fue y regresó sin problema, dándole el próximo relevo a Valentina. Mientras tanto, Tina sufre para completar el circuito y, sobre todo, para ubicar su pin correspondiente.

Gio no decepcionó a sus compañeros y completó la pista con varios segundos de ventaja sobre Deisy, su rival en esta pista. Además, la participante de Neos sufrió una caída en pleno regreso, lo que la obligó a volver con sus compañeros.

De ese modo, Gamma completa tres carreras y Neos tan solo una.

La regla principal del ‘Box Blanco’ (también conocido como ‘Box del aire’) es no tocar el piso porque, de hacerlo, el desafiante deberá comenzar el circuito desde cero. Esto le paso a Tina y también a Valentina (quien ya estaba terminando la pista cuando sufrió una inesperada caída). Ahora, ambas deberán regresar con el resto del grupo a la línea de salida y dos compañeros distintos iniciarán una nueva carrera: Gio (Gamma) y Deisy (Neos).

Valentina y tina se caían al mismo tiempo JAJAJAJAJAJAJJAJAJA#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/bZjgA8jsTn — M 𖹭 (@mjnklrsoo) January 23, 2026

Con una carrera impecable, Valkyria aumentó la diferencia frente a los rivales y dejó a Valentina en el camino. Mientras la competidora de Neos se dispone a regresar, Tina (la tercera corredora de Gamma hoy) ya avanza por los primeros tramos de la pista.

Kevyn logró unos segundos de diferencia para su equipo y esto permitió que Valkyria arrancara el circuito antes que Valentina (Neos) ¿Logrará mantener la ventaja?

Para esta prueba fueron llamadas al Box Blanco dos parejas por cada equipo:

Neos : Valentina, Rata, Potro y Deisy.

Gamma: Tina, Kevyn, Gio y Valkyria.

Los primeros en salir a competir fueron Rata y Kevyn.

Competencia por relevos: cada participante primero pasará por un tramo sujetándose de estribos para atravesar dos círculos metálicos de malla. Luego, poniendo los pies en un estribo, se impulsará para superar tres mallas de cuerdas.

El recorrido continuará caminando por un tramo de soga. Para ascender al segundo nivel, caminarán sobre una red colgada en forma de U. Desde la parte superior, usando una polea con dos cuerdas, bajarán un ancla, con la que deberán enganchar un pin de madera ubicado sobre una repisa.

El primer equipo en poner correctamente los cuatro pines, sin que se caigan, será el ganador.

En conversación con Andrea Serna, Leo aclaró que la decisión de ponerle el chaleco a Kevyn en el capítulo anterior, tras la primera victoria de Neos en el ciclo, corresponde a que el excampeón “ya vivió su momento en la temporada pasada”.

Fue entonces cuando Kevyn respondió a su rival: “Si recibí la llamada para volver fue por algo y voy a cuidar este lugar. Yo llegué a competir y eso haré en el próximo Box Negro (...) Me gusta escucharlo de frente. En mi momento llegó Olímpico y otros atletas que ya habían ganado, pero jamás desmerité su regreso”.

Esa tiradera de Kevyn con Leo no me la esperaba JAJAJA #DesafioDelSigloXXI #DesafioDelSiglo pic.twitter.com/zebiBE3TfT — 𓆰dani𓆪🇨🇴 (@daniespitia__17) January 23, 2026

