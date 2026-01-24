‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 121: siga el minuto a minuto del reality

La semana llega a su recta final y el ‘Desafío Siglo XXI’ entra en una de sus fases más decisivas. Con los ocho chalecos ya entregados, las parejas que quedaron en riesgo son Leo e Isa, Potro y Deisy, Rata y Valentina, y Kevyn y Tina.

Ahora, estos ocho competidores se preparan para disputar un nuevo ‘Desafío a Muerte’ en el Box Negro, una prueba que marcará el final del camino para dos de ellos. La tensión está servida y la expectativa crece: ¿qué dupla será la próxima en decir adiós a la competencia?

Según explicó Andrea Serna, presentadora del ‘Desafío del Siglo XXI’, así será la prueba:

Primero partirán las mujeres. Desde la parte superior del box deberán hacer girar una cuerda que se encuentra enrollada en el primer nivel y, una vez desenrollada, descenderán por ella. Luego correrán para cruzar con un aro de madera y atravesarán un túnel lleno de cuerdas que dificultarán su paso.

Después subirán por un muro de escalar hasta el segundo pico, donde deberán desatar una vara con la que bajarán nuevamente para llegar a la parte final del box. Allí encontrarán unos túneles metálicos soldados, desde donde, con ayuda de la vara, deberán empujar un cajón hasta sacarlo.

Con el cajón emprenderán el regreso, superando la rampa y recorriendo nuevamente toda la pista. Al llegar al punto de partida darán el relevo a sus compañeros, quienes deberán completar todo el recorrido y traer un segundo cajón.

Las parejas, ya juntas, subirán los cajones para extraer cuatro esferas metálicas. Uno de los integrantes subirá a una tarima, desde donde hará rodar cada esfera por un camino formado entre dos varillas. Su compañero, ubicado en el extremo opuesto y sin ver las esferas, deberá abrir las varillas en los momentos indicados para que cada una caiga dentro de una cesta ubicada en el piso.

Las tres parejas que lo consigan primero ganarán este desafío.

Tras completar el castigo, Deisy reconoció que la exigencia fue mayor a la esperada, aunque el equipo logró superarlo. Aun así, la competidora dejó claro que el desgaste no será un factor en su desempeño durante el ‘Desafío a Muerte’.

Esa misma postura fue respaldada por Isa, quien agregó que, pese a tratarse de un reto individual, ninguno permitió que la moral decayera y que el apoyo entre compañeros fue clave para cumplir la prueba.

Gracias a la moneda dorada que obtuvo y logró conservar en el reto anterior, Rata tuvo acceso a la máquina de dinero y se aseguró más de 17 millones de pesos, una importante suma económica. En un gesto que sorprendió a varios, el participante decidió compartir el premio con sus compañeros, entregando 1.500.000 a cada uno.

Tras su paso por la suite Ditu, la pareja sentenciada de Gamma regresó a la casa luego de disfrutar del beneficio que sus compañeros decidieron cederles en este ciclo. Al ser los únicos representantes del equipo en riesgo, pudieron acceder a todas las comodidades del lugar y tomar un respiro antes de la prueba definitiva.

Ya de vuelta con el grupo, Kevyn y Tina se muestran recargados y enfocados en lo que viene: un decisivo ‘Desafío a Muerte’ que marcará su futuro en el ‘Desafío Siglo XXI’.

El capítulo comenzó con el equipo Neos enfrentando su castigo, una exigente rutina de ejercicios que deben cumplir cargando un morral con peso (hombres 30 kilos y mujeres 20 kilos). Durante la prueba, Deisy mostró mayores dificultades de lo esperado y, visiblemente afectada por el esfuerzo, rompió en llanto. Posteriormente, Leo discutió con la instructora por manifestar su descontento en voz alta.