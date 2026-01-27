‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 122: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Tras la salida de Leo e Isa, los más recientes eliminados del programa, inicia un el ciclo 23 en el ‘Desafío Siglo XXI’. Los equipos vuelven a la competencia con dos objetivos claros: poner dos chalecos al equipo rival y asegurar la comida de la semana. Neos y Gamma vuelven a medirse en una nueva y exigente prueba.

El equipo sacó provecho de su coordinación en el primer tramo de la pista y logró tomar una ventaja de varios segundos sobre Gamma. Mientras Neos ya obtuvo la llave del candado que los mantiene encadenados, los rivales todavía intentan desatar el nudo de la cuerda que descuelga la jaula.

Para esta prueba fueron convocadas dos parejas por cada equipo:

Gamma: Miryan y Zambrano, Gio y Valkyria.

Neos: Valentina y Rata, Potro y Deisy.

“Hoy no solo importa asegurar la comida en casa, hay que asegurarse de que el rival no la tenga. Esa será clave para aprovechar esa ventaja estratégica y debilitarlo”, explicó Andrea Serna.

Las dos parejas de cada equipo partirán encadenadas por la cintura, cargando en cada extremo dos bolas de cemento de 10 kilos. Primero deberán pasar por debajo de dos obstáculos, luego subir un muro de troncos y continuar hasta la tarima, donde avanzarán en arrastre bajo por una malla.

La fosa la cruzarán escalando una malla metálica para luego enfrentar dos troncos que deberán superar por encima, antes de descender por la malla de la rampa gigante. En el segundo tramo del box atravesarán un quiebra-patas de cuerdas y luego un túnel de puertas, retirando las piedras que bloquean el paso.

Al final de la pista deberán desatar una cuerda para bajar una jaula que contiene una llave. Con ella abrirán el candado que los mantiene encadenados y podrán regresar libres, sin el peso extra.

De vuelta en la parte inicial del box, cada desafiante tomará una de las cuerdas conectadas por una polea a un soporte metálico. Con este sistema deberán enganchar seis cubos, transportarlos y construir una torre sin que se caiga. El primer equipo en completar la torre será el ganador.

Antes de encontrarse con los participantes en el Box Amarillo, la presentadora les inyectó una dosis de motivación y les recordó que solo una pareja logrará poner su nombre en la copa, la cual mostró ante todos una vez más.

En Gamma, en cambio, la conversación toma un tono más serio. El equipo analiza con cuidado a quiénes enviará a los diferentes boxes del ciclo, midiendo ventajas y desventajas, y también pone la lupa sobre el equipo rival para sostener la racha ganadora que arrastra desde hace varios ciclos.

El día comienza entre risas y conversaciones en la casa Neos. En medio del ambiente distendido, Potro confesó que su objetivo es salir del programa con el dinero suficiente para organizar su boda, una declaración que deja ver que los participantes asumen que están en la recta final del ‘Desafío’ y ya piensan en el futuro cercano.