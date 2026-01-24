Leo e Isa protagonizaron triste despedida en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Adiós, manitos”

En el más reciente capítulo del ‘Desafío Siglo XXI’, tres parejas de Neos y una de Gamma disputaron un nuevo ‘Desafío a Muerte’ en el Box Negro. Los primeros en completar el reto fueron Potro y Deisy, seguidos por Kevyn y Tina, y luego por Rata y Valentina. Este resultado dejó por fuera a Leo e Isa, quienes estuvieron cerca de lograrlo, aunque el desempeño en la pista no fue suficiente.

La despedida de Isa y Leo en el ‘Desafío’

Antes de abandonar la ciudad de las cajas, en medio de una despedida acompañada por la lluvia, los exparticipantes tuvieron la oportunidad de cruzar un último mensaje con sus compañeros. La primera en hablar fue Valentina (Neos), quien destacó la amistad que tiene con Leo: “Es una persona que me comprende, me escucha y me guía. Es como el hermano mayor que nunca tuve (...) Isa es mi hermana soñada y sé que voy a estar para ella, así como ella para mí”.

“Yo quiero que Isa se sienta orgullosa de la mujer que es. A todos nos demostró lo fuerte que es. Nunca se rindió, así que ahora no debe bajar la cabeza. Debe irse orgullosa por aprovechar la segunda oportunidad que Dios le dio en este programa. Majo (su hija), debe estar orgullosa porque es un gran ejemplo como madre. Y a Leo, que también lo amo como mi hermano y él lo sabe, espero que la vida le sonría porque se merece lo mejor”, agregó Rosa (Gamma).

Por su parte, Isa mencionó que el ‘Desafío Siglo XXI’ le dejó grandes experiencias y, sobre todo, valiosos aprendizajes. “Me llevo cosas maravillosas. Estoy muy agradecida de haber vuelto y de tener como dupla a Leo, que confió en mí y de quien aprendí mucho”, expresó entre lágrimas.

“Yo siempre tuve claro que me iba a disfrutar todos los días aquí, sin importar las circunstancias. Siento que, desde el día uno, volví a ser un niño y me expresé de manera en las que nunca lo había hecho”, añadió Leo, quien también hizo una mención especial a Zambrano, Gero y Rosa.

Por supuesto, Leo no desaprovechó la situación para enviarle un último mensaje a la presentadora Mafe Aristizábal, de quien se declaró como un “eterno enamorado”: “Cuando vean a Mafe díganle que la amo y que Dios la bendiga”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí