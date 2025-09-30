‘Desafío Siglo XX’ capítulo 127: ¿quiénes fueron los primeros sentenciados del último ciclo?

Luego de la salida de todos sus compañeros, Rata y Valentina quedaron como la única pareja de Neos en competencia en el ‘Desafío Siglo XXI’. El capítulo 127 dio inicio a un nuevo ciclo para los equipos, en un ambiente de tensión creciente en Gamma luego de que Andrea Serna anunciara que tres parejas deberán enfrentar el próximo ‘Desafío a Muerte’.

En este episodio los participantes se enfrentaron en el último ‘Desafío de sentencia y hambre’ de la temporada 21, que puso a prueba la resistencia, la coordinación y la presión entre las parejas en competencia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Como parte de su estrategia, Valentina y Rata decidieron entregar el chaleco de sentencia a la pareja que enfrentarán en la próxima prueba: Kevyn y Tina, quienes recibieron la decisión con resignación.

El día fue redondo para Neos. A la victoria en el Box Azul en el Desafío de Sentencia y Hambre se sumó el hecho de que Rata obtuvo y conservó la moneda dorada, lo que le permite acceder a la máquina del dinero y llevar un monto adicional a la casa.

Aunque Gamma aún mantenía la esperanza de remontar frente a Neos, Valentina no tardó en encestar el cuarto balón y regresó rápidamente para completar el circuito y celebrar la victoria junto a Rata.

Mientras Valentina batalla por dejar el cuarto balón en la canasta y asegurar la victoria, Gio mete presión al encestar el segundo balón de Gamma y ya regresa para darle el relevo a su compañera.

Con un tiempo excepcional (03:13), el mejor de todos hasta el momento, Rata recorrió la pista y encestó su balón con una agilidad que impresionó a sus rivales. Mientras tanto, Valkyria sigue sin poder encestar su balón. De este modo, Neos se pone arriba 3-1.

A Valkyria se le ha complicado encestar su balón más de lo que ella y sus compañeros esperaban. Mientras la integrante de Gamma intenta calcular cada tiro, Rata ya se aproxima con velocidad para buscar el enceste de su tercer balón.

Aunque parecía que la representante de Gamma recortaba la ventaja, Valentina logró encestar su respectivo balón. Por ahora, el marcador es Neos 2 – Gamma 1.

Aunque ambos fallaron en sus primeros lanzamientos, Rata logró encestar el primer balón y ya regresa para darle el relevo a Valentina. Mientras tanto, Gio intenta cumplir el objetivo para acortar distancias.

Gio y Rata fueron los primeros en salir a la pista. De ellos dependerá la ventaja que sus compañeras podrán tener al recibir el relevo ¿Qué equipo será el ganador?

La competencia se disputará por relevos. Cada desafiante partirá desde la salida para subir la rampa gigante y lanzarse a la piscina. En el centro deberá escalar una pirámide de cuerdas y, junto a su compañero, sacar un balón de una jaula colgante.

Luego, al salir del agua, cruzará un obstáculo en forma de panal hasta llegar a una segunda piscina, que deberá atravesar para subir al segundo nivel. Desde allí lanzará el balón con el objetivo de que rebote en una plataforma flotante y caiga dentro de una canasta.

Una vez lo consiga, regresará para darle el relevo a su compañero. Cada concursante deberá realizar el recorrido dos veces, para un total de cuatro balones encestados. La pareja que complete primero esta tarea se quedará con la victoria.

En este ‘Desafío de sentencia y hambre’, el último de la temporada, se enfrentará una pareja por cada equipo:

Neos: Rata y Valentina

Gamma: Valkyria y Gio

En el equipo naranja aumentó la tensión durante una conversación en la mesa, luego de que sus integrantes se reunieran para discutir cómo se repartirían los chalecos de sentencia dentro del grupo. “Todo lo que uno diga es malo, qué m@#%&da”, dijo Valkyria tras un fuerte cruce de mensajes con Zambrano.

El episodio inició en la casa Neos, donde Rata y Valentina conversaron sobre la reciente salida de Potro y Deisy. Aunque el golpe fue evidente, ambos desafiantes se mostraron sonrientes y optimistas frente a la etapa que sigue en la competencia.

“Debemos actuar bajo la realidad que tenemos: tomar aire, respirar y ejecutar porque solo tenemos una oportunidad”, expresó Rata, mientras Valentina añadió: “Hay que defendernos y jugar estratégicamente. Ellos son 8 y nosotros apenas 2″.