‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 128: siga el minuto a minuto del reality

Un nuevo ciclo comenzó en el ‘Desafío Siglo XXI’ y Neos, de la mano de su única pareja —Rata y Valentina—, consiguió una primera e importante victoria. Ahora, el equipo verde deberá ratificar su buen momento en el Box Blanco frente a Gamma.

En este capítulo, el 128 de la temporada 21, se llevará a cabo el último ‘Desafío de Sentencia y Servicios’ de la edición. ¿Podrá Neos mantener su senda ganadora?

Tina logró ubicar sus dos sticks y ya vuelve para darle el relevo a Kevyn. Por su parte, Valentina también completó la ubicación de sus sticks y emprende el retorno.

Las primeras en salir a la pista fueron Valentina y Tina. Aunque esta última lleva la ventaja, la diferencia es mínima, de apenas unos segundos, y la representante de Neos le sigue muy de cerca.

Según explicó Andrea Serna, así será la prueba:

En el primer trayecto, los desafiantes deberán usar estribos con las manos para avanzar entre cajones de picales. Luego caminarán sobre plataformas móviles, aferrándose a los obstáculos. Después deberán avanzar con una cuerda, ayudándose con cajones colgantes. Y en la siguiente plataforma tomarán dos sticks de madera, con los que subirán por una escalera metálica horizontal hasta el segundo nivel.

Desde la parte superior del box lanzarán los sticks, con el objetivo de que queden ubicados en repisas diferentes que están en un marco de madera. El primer equipo en ubicar sus cuatro sticks y regresar será el vencedor.

Con solo una pareja en competencia por Neos, todos los desafíos de la semana se disputarán bajo la modalidad de una pareja por equipo. En esta ocasión, quienes salen a la pista son:

Neos: Rata y Valentina

Gamma: Kevyn y Tina

En conversación con la presentadora del ‘Desafío Siglo XXI’, Rata y Valentina reiteraron que la decisión de mandar los pasados chalecos a Kevyn y Tina fueron parte de una estrategia. Según dijeron, buscan incomodar a los futuros rivales que tendrán en las pistas.

La jornada arranca en la casa de Neos, donde Rata revela la suma total que logró acumular en la máquina de dinero durante el episodio anterior. Según el capitán de Neos, en esta ocasión consiguió más de 16 millones de pesos.