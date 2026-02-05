‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 129: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Tras dos victorias consecutivas en el ‘Desafío Siglo XXI’, el equipo Neos busca un nuevo triunfo. En esta ocasión, Rata y Valentina deberán enfrentarse a una pareja de Gamma en el Box Rojo para el último ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’ de esta temporada.

Gero hizo lo propio frente a Rata, consiguió el séptimo punto y le dio la primera victoria del ciclo a Gamma.

En un nuevo enfrentamiento por parejas, Rosa y Gero le dieron el sexto punto al equipo naranja.

Tras una mala racha en esta prueba, el equipo verde logró descontar dos puntos. Por ahora los resultados son:

Neos 3 - Gamma 5

Tras seis intentos fallidos, Rosa volvió a superar a Valentina y pone 4-1 arriba a Gamma ¿Victoria inminente?

Gero tomó revancha y, en esta ocasión, le ganó la partida a Rata. Gamma supera parcialmente por 3-1 a Neos.

Con ambas parejas en pista, la estrategia de Gero y Rosa dio frutos. Gamma obtiene su segundo punto y se va arriba.

Rosa no tuvo mayor problema para superar a Valentina y ubicar su primer balón en la malla donde debe quedar suspendido. De ese modo, Gamma obtiene su primer punto.

Tras una intensa lucha y de que Gero fallara su primer balón, Rata logró obtener el primer punto de la prueba y, de paso, la moneda dorada.

Los primeros en enfrentarse en el Box Rojo son Rata y Gero.

En un costado de la arena, los desafiantes correrán hacia una balotera gigante que van a girar para que caiga uno o varios balones de crossfit. Tomarán uno y lucharán para llegar a la plataforma de su equipo. Desde allí deberán lanzarlo con el objetivo de que quede sobre una malla colgante. En cada ronda cambia el número de jugadores en competencia. El primer equipo en llegar a siete puntos será el ganador.

Con solo una pareja en competencia por Neos, todos los desafíos de la semana se disputarán bajo la modalidad de una pareja por equipo. En esta ocasión, quienes salen a la pista son:

Neos: Rata y Valentina

Gamma: Rosa y Gero

Ante la eliminación de sus seis compañeros, Rata y Valentina optaron por crear —con elementos de la casa— un ‘nuevo participante’ que los estará esperando en casa después de las pruebas. Según Valentina, el nombre de este personaje es ‘Capitán Ratina’.

La jornada comienza en la casa Gamma, donde Gero fue interrogado por sus compañeros sobre la sensación que le quedó de saber que Valentina, su amiga en Neos, no lo eligió para pasar la noche en la suite Ditu. “Lo pensé como una posibilidad, pero pues me da igual”, comentó al respecto.