‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 130: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

El ‘Desafío Siglo XXI’ entra en su recta final con el último ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’ de la temporada, el cual será disputado en este capítulo por dos de las parejas favoritas del público: Rata y Valentina (Neos), y Zambrano y Myrian (Gamma).

Aunque pocos, Valentina logró algunos segundos de ventaja y Rata salió con velocidad para dejar atrás a Zambrano que, por ahora, todavía no ha recibido el relevo.

Las primeras en salir a la pista fueron las mujeres. Miryan y Valentina luchan por hacer el circuito en el menor tiempo posible, y de ese modo dar la mayor ventaja posible a sus compañeros para cuando reciban el relevo.

Esta será una competencia por relevos. El primer desafiante partirá atravesando un túnel de madera con obstáculos. Pasará por debajo de una malla, superará una fuerza colgante y descenderá por la malla de la rampa gigante.

En la segunda parte del recorrido, cruzarán tres aros metálicos verticales y entrarán a un túnel metálico largo, para luego subir una serie de obstáculos de tronco.

En la parte final, tomarán dos fichas de madera y regresarán al inicio para dejarlas en una canasta y dar paso al relevo.

Cada desafiante deberá completar tres recorridos, recogiendo dos fichas en cada uno, para un total de seis fichas por persona. Cuando la pareja complete las doce fichas, deberá organizarlas de tal manera que encajen perfectamente dentro de un marco rectangular.

El primer equipo en armarlo correctamente se queda con la victoria.

En conversación con las casas Gamma y Omega, la presentadora del ‘Desafío Siglo XXI’ puso el termómetro sobre los miedos superados a lo largo de la temporada, así como sobre los castigos que los equipos buscan evitar hoy: ambos concordaron con que no quisieran el de ‘la caja de arepas’.

El día comienza entre nostalgia. Rata y Valentina, en la casa Gamma, reflexionan sobre el camino que han recorrido durante toda la temporada para llegar hasta este punto. Además, se motivan mutuamente para evitar el castigo de la prueba de hoy.