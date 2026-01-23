Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 132: siga el minuto a minuto del reality

El pasado viernes, quedaron definidos los semifinalistas tras un intenso ‘Desafío a muerte’ donde Rata y Valentina, Gio y Valkyria, Tina y Kevyn y Zambrano y Miryan, se enfrentaron por un cupo a la última etapa del programa.

La pareja logró quedarse con todo. Mientras tanto, Valkyria y Gio y Rata y Valentina perdieron, por lo que tendrán que ir directamente a Playa Baja y no podrán ver a sus familiares.

Los concursantes lloran. Valkyria no logró contener las lágrimas: “te amo mami, perdón. Lo hice con el alma. Perdón mamá de Gio”.

“Hoy levantemos la mirada, esta no fue la pista, pero la próxima la vamos a hacer bien”, dijo Gio.

Se convierten en la primera pareja en quedarse con todos los beneficios.

Después de varios intentos, Miryan logra terminar su parte. Mientras tanto, Gero está a punto de culminar. De lograrlo, se convierte junto con Rosa, en la primera pareja en ganar.

Rata se desespera porque Valentina no logra encestar un balón. Valkyria pudo avanzar.

La exintegrante de Gamma es la primera en terminar, dándole paso a su compañero. Miryan está a punto de terminar, mientras que Valkyria sigue en la parte de la llanta. Valentina logró avanzar.

Los participantes, quienes tienen uniforme nuevo, arman sus estrategias en pareja para ganar las próximas pruebas.

La primera prueba de este ciclo será una competencia por relevos. Comienzan las mujeres. Rosa lleva la delantera, mientras que Valentina y Valkyria continúan intentando insertar una llanta en un tubo. Miryan va detrás de Rosa.

La presentadora les pide a los participantes que analicen la caja que les llegó y por la que tenían que elegir a un solo jugador para poder usarla. Los semifinalistas acordaron que fuera Gero.

Aunque no sabían de qué se trataba la dinámica, resultó con un mensaje especial por parte de la mamá del cantante. La progenitora le dijo que viajó a la ciudadela, pero para poder verse, él debe entregar todo en las pistas.

El participante lloró de la emoción al escuchar a su mamá.

La presentadora explica lo que viene: “Lo haremos por un desafío por todo. Es una prueba que reúne todo un ciclo que tiene hambre, premio, bienestar y castigo. Las dos parejas ganadoras se quedan con todo, las dos que pierdan, nada”.

Los que pierdan irán de una vez a Playa Baja. Mientras los que ganen podrán ver a sus familiares, quienes ya están en la ciudadela.

Los semifinalistas analizan la nueva y última etapa de la competencia. Cada pareja habla de todo lo que han tenido que pasar para llegar hasta este punto de la competencia.