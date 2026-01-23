Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

‘Desafío Siglo XXI’ EN VIVO capítulo 133: minuto a minuto del reality de Caracol Televisión

Esta noche se realizará el primer duelo de salvación de la competencia y será en parejas. La dupla ganadora clasifica a la semifinal. No te pierdas ningún detalle del capítulo de hoy.

Por Redacción Vea
11 de febrero de 2026
Andrea Serna, presentadora del 'Desafío Siglo XXI' (Caracol Televisión, 2026).
Fotografía por: Caracol Televisión

El ‘Desafío Siglo XXI’ está llegando a su recta final y queda muy poco para que conozcamos quiénes serán los finalistas de esta temporada. Sigue el minuto a minuto del capítulo de hoy en Revista Vea.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío

Desafío Siglo xxi

Desafío en vivo

Caracol Televisión

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.