

Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 134: siga el minuto a minuto del reality

Esta noche se realiza el segundo duelo de salvación de la competencia. Zambrano y Miryan se enfrentan a Raya y Valentina.

Por Redacción Vea
12 de febrero de 2026
Fotografía por: Caracol Televisión

En el capítulo anterior, Gio y Valkyria lograron vencer a Rosa y Gero, por lo que automáticamente clasificaron a la semifinal. Así las cosas, el Desafío Siglo XXI entra a su recta final. El próximo martes se definirá la pareja ganadora.

Actualización claveHace 5 horas

Zambrano y Miryan ganan

Los exintegrantes de Gamma se salvan de ir a eliminación y se ganan dos motos. Rata y Valentina deben enfrentarse a Rosa y Gero.

Actualización claveHace 6 horas

Inicia el 'Desafío de Salvación'

Zambrano, Miryan, Valentina y Rata llegan al Box Blanco para el ‘Desafío de Salvación’. La prueba comienza con las mujeres.

La compañera de Zambrano avanza en primer lugar. A esta hora, Rata sale a la pista, su contrincante le lleva la delantera.

Actualización claveHace 6 horas

¿Cómo se repartirán el dinero los ganadores?

Los concursantes hablan de cómo, en caso de ganar, se dividirían el dinero. Rata afirma que no tiene en mente darle un 50% a Valentina. Por su parte, Gio y Valkyria aseguran que ellos sí consideran que cada uno debe llevarse la mitad.

Zambrano le dice a Miryan que le dará el 20%, pero ella no está de acuerdo y le dice que, siendo así, ella dará el 20% en las pruebas.

Hace 6 horas

Participantes comparan a Kevyn con Zambrano

Gio, Valkyria, Rata y Valentina reflexionan desde Playa Baja sobre las diferencias entre Zambrano y Kevyn como líderes: “Él a veces es muy terco”, dijo Rata sobre Zambrano.

Por su parte, en la casa, el deportista habla sobre el momento en que comenzó su gusto por Miryan. Afirmó que fue desde la travesía, después del break que tuvieron.

Por Redacción Vea

