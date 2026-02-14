Logo Revista Vea
Resumen del Desafío, capítulo 136: ¿Quiénes son los finalistas?

Esta noche se realizó la semifinal de esta temporada del ‘Desafío’. Tres parejas se enfrentaron y una de ella abandonó la competencia.

Por Redacción Vea
14 de febrero de 2026

Actualizaciones clave

Esta noche se definen los finalistas de esta temporada del ‘Desafío’. Tres parejas se enfrentan. Una de ella abandonará la competencia.
Fotografía por: Caracol Televisión

Esta es la última prueba antes de la final, que se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero. Los seis participantes que quedan entregarán todo en la pista para cumplir su sueño de estar más cerca de ganar la copa.

Hace 5 horas

Gio y Valkirya son eliminados

Al quedar en tercer lugar, automáticamente quedaron, los participantes tienen que abandonar la competencia.

Hace 5 horas

Definidos los finalistas

Zambrano y Miryan y Rata y Valentina fueron los participantes que pasan directamente a la final.

Hace 5 horas

Gio y Valkirya se dejan tomar ventaja

La pareja va en último lugar, mientras Rata y Valentina y Zambrano y Miryan ya van de regreso en la pista.

Hace 6 horas

Inicia la semifinal

Zambrano y Miryan, Rata y Valentina y Gio y Valkirya, se enfrentan en el Box amarillo. Esta última pareja se atrasó.

Hace 6 horas

¿Qué harán los ganadores con el premio?

Andrea Serna les pregunta a los semifinalistas que, en caso de ganar, qué harían con el dinero. Cada uno revela cómo repartirían el dinero.

La primera pareja que gane esta noche en el Box Amarillo se llevará 20 millones de pesos.

Hace 6 horas

Comienza el día 94

Los participantes hacen un recuento de lo que han vivido hasta el momento en la competencia y sus estrategias para ganar la semifinal.

