Resumen del Desafío, capítulo 136: ¿Quiénes son los finalistas?

Esta es la última prueba antes de la final, que se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero. Los seis participantes que quedan entregarán todo en la pista para cumplir su sueño de estar más cerca de ganar la copa.

Al quedar en tercer lugar, automáticamente quedaron, los participantes tienen que abandonar la competencia.

Zambrano y Miryan y Rata y Valentina fueron los participantes que pasan directamente a la final.

La pareja va en último lugar, mientras Rata y Valentina y Zambrano y Miryan ya van de regreso en la pista.

Zambrano y Miryan, Rata y Valentina y Gio y Valkirya, se enfrentan en el Box amarillo. Esta última pareja se atrasó.

Andrea Serna les pregunta a los semifinalistas que, en caso de ganar, qué harían con el dinero. Cada uno revela cómo repartirían el dinero.

La primera pareja que gane esta noche en el Box Amarillo se llevará 20 millones de pesos.

Los participantes hacen un recuento de lo que han vivido hasta el momento en la competencia y sus estrategias para ganar la semifinal.