Resumen del Desafío, capítulo 136: ¿Quiénes son los finalistas?

Esta es la última prueba antes de la final, que se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero. Los seis participantes que quedan entregarán todo en la pista para cumplir su sueño de estar más cerca de ganar la copa.
Gio y Valkirya son eliminados
Al quedar en tercer lugar, automáticamente quedaron, los participantes tienen que abandonar la competencia.
Definidos los finalistas
Zambrano y Miryan y Rata y Valentina fueron los participantes que pasan directamente a la final.
Gio y Valkirya se dejan tomar ventaja
La pareja va en último lugar, mientras Rata y Valentina y Zambrano y Miryan ya van de regreso en la pista.
Inicia la semifinal
Zambrano y Miryan, Rata y Valentina y Gio y Valkirya, se enfrentan en el Box amarillo. Esta última pareja se atrasó.
¿Qué harán los ganadores con el premio?
Andrea Serna les pregunta a los semifinalistas que, en caso de ganar, qué harían con el dinero. Cada uno revela cómo repartirían el dinero.
La primera pareja que gane esta noche en el Box Amarillo se llevará 20 millones de pesos.
Comienza el día 94
Los participantes hacen un recuento de lo que han vivido hasta el momento en la competencia y sus estrategias para ganar la semifinal.