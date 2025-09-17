Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 53: siga el minuto a minuto del reality

En cada capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes se enfrentan a competencias que desafían su resistencia, estrategia y convivencia, poniendo a prueba tanto su fortaleza física como mental. En esta ocasión, la producción incorporó dinámicas novedosas en cada uno de los ciclos y boxes, así como también nuevas reglas que han transformado la forma en que los equipos compiten.

En la primera ronda, Rata, de Omega, cayó al piso, por lo que su turno no valió. El equipo tuvo que volver a empezar todo el circuito. Potro llegó en primer lugar.

Los tres equipos se enfrentan a una prueba por relevos en el Box Blanco. Eleazar, de Alpha, Potro de Gamma y Rata, de Omega, fueron los primeros en comenzar.

“No me lo soporto más, Son cosas que ya me cargan”, dijo Gio sobre Zambrano.

“El premio, 10 millones de precios. Y los castigos hay tres disponibles. Vamos a elegir al mejor equipo del ciclo, hasta ahora, Omega tiene parte del premio, vamos a ver si Alpha logra la otra parte, 50 y 50″, dijo la presentadora. Los equipos deben competir en el Box Blanco, dos hombres y dos mujeres de cada uno.

La presentadora les pregunta por los turnos que habían definido antes. “Fue decisión del capitán, pero yo lo asumo. Sus razones tendrá”, dijo Mencho.

“El chaleco tenía un orden, le tocaba a Grecia, pero lo que hizo mi compañera Mencho, yo tomé la decisión de ponerle el chaleco. Rosa se puso el primero, pero el segundo ya tenía nombre. Si se va ella tiene 10 millones en la cuenta y nosotros estamos en cero”.

“Tenemos un equipo muy altivo, con egos muy grandes”, dijo Mencho. Por su parte, Yudisa dijo: “El capitán está protegiendo a sus queridas”.

Gamma empieza el día con una mejor actitud. En Omega hablan de las opciones de castigo que podrían tener para este ciclo. En Alpha plantean la opción de hacer una alianza con el equipo rosado para enviarle todos los castigos a la casa naranja.