Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 54: siga el minuto a minuto del reality

Este miércoles 17 de septiembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 54 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
18 de septiembre de 2025
El Desafío Siglo XXI se ha convertido en uno de los realities más vistos de la televisión colombiana, que fusiona deporte, estrategia y resistencia en un formato que desafía los límites físicos y mentales de sus participantes. En esta edición, los competidores, quienes provienen de diversas regiones del país, deben enfrentar duras pruebas de fuerza, inteligencia y convivencia para seguir en el programa y llegar a la final.

Hoy, cuatro mujeres se enfrentan en el ‘Desafío a muerte’. Tina y Deisy, de Alpha, y Mencho y Rosa, de Gamma, competirán en el Box Negro.

Hace 5 horas

Deisy libera el carril equivocado

Aunque creía que estaba liberando una soga de su carril, al final sus compañeros la alertaron y le avisaron que era el de Mencho.

Hace 5 horas

Deisy lidera la prueba

La integrante de Alpha va en primer lugar en la pista.

Actualización claveHace 5 horas

Inicia el 'Desafío a muerte'

Deisy, Tina, Mencho y Rosa se enfrentan en el Box Negro, en el final del ciclo 10.

Actualización claveHace 5 horas

Rosa es la Elegida del ciclo

“Mi tarea era desaparecer los zapatos de todos para que mis compañeros fueran a una prueba sin zapatos”, dijo.

Hace 5 horas

Participantes llegan al 'Desafío a muerte'

Hace 5 horas

Participantes analizan quién es el elegido del ciclo

Antes de llegar al Box Negro, en Alpha aseguran que Rosa es la elegida.

Hace 5 horas

Andrea Serna felicita a Gamma por cumplir el castigo

Tenían que trenzar 1000 tallos de caña y envasar todo el líquido. “Fue una experiencia sumamente difícil. Estuve en el suelo tirado, sin poder mover los brazos, llorando de la impotencia. Yo me había dicho que si no cumplía el castigo, me iba. Esa fue la motivación. Esto es un triunfo de equipo”, dijo Gio.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma culmina el castigo

“Acabamos hasta el último pedacito de caña”, dijeron los participantes de la casa naranja, quienes celebraron ese logro. Además, elevaron una oración para agradecerle a Dios por haberlos unido nuevamente.

Actualización claveHace 5 horas

Gio se descompensa en el castigo

“Yo nunca había tanto maltrato como ahora. Cuatro castigos”, dijo Zambrano. Todos le dan ánimos a Gio, quien expresó que se sentía mal. “Estoy que me voy, que me desplomo. Esto es tortura, esto es macabro”, dijo el integrante de Gamma.

Hace 5 horas

Alpha hace un análisis de este ciclo

“Hay que brindar por este equipo, antes era de una versión masculina que sobresalía más y hoy en día las mujeres somos las que lideramos”, dijo Tina.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma llega al rincón de los castigos

Los integrantes de Gamma, iniciaron con buena actitud el castigo de trenzar caña.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío capítulo de hoy en vivo

Desafío Siglo XXI

Desafío Siglo XXI en vivo

Desafío 2025

