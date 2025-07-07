Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 54: siga el minuto a minuto del reality

El Desafío Siglo XXI se ha convertido en uno de los realities más vistos de la televisión colombiana, que fusiona deporte, estrategia y resistencia en un formato que desafía los límites físicos y mentales de sus participantes. En esta edición, los competidores, quienes provienen de diversas regiones del país, deben enfrentar duras pruebas de fuerza, inteligencia y convivencia para seguir en el programa y llegar a la final.

Hoy, cuatro mujeres se enfrentan en el ‘Desafío a muerte’. Tina y Deisy, de Alpha, y Mencho y Rosa, de Gamma, competirán en el Box Negro.

Aunque creía que estaba liberando una soga de su carril, al final sus compañeros la alertaron y le avisaron que era el de Mencho.

La integrante de Alpha va en primer lugar en la pista.

Deisy, Tina, Mencho y Rosa se enfrentan en el Box Negro, en el final del ciclo 10.

“Mi tarea era desaparecer los zapatos de todos para que mis compañeros fueran a una prueba sin zapatos”, dijo.

Antes de llegar al Box Negro, en Alpha aseguran que Rosa es la elegida.

Tenían que trenzar 1000 tallos de caña y envasar todo el líquido. “Fue una experiencia sumamente difícil. Estuve en el suelo tirado, sin poder mover los brazos, llorando de la impotencia. Yo me había dicho que si no cumplía el castigo, me iba. Esa fue la motivación. Esto es un triunfo de equipo”, dijo Gio.

“Acabamos hasta el último pedacito de caña”, dijeron los participantes de la casa naranja, quienes celebraron ese logro. Además, elevaron una oración para agradecerle a Dios por haberlos unido nuevamente.

“Yo nunca había tanto maltrato como ahora. Cuatro castigos”, dijo Zambrano. Todos le dan ánimos a Gio, quien expresó que se sentía mal. “Estoy que me voy, que me desplomo. Esto es tortura, esto es macabro”, dijo el integrante de Gamma.

“Hay que brindar por este equipo, antes era de una versión masculina que sobresalía más y hoy en día las mujeres somos las que lideramos”, dijo Tina.

Los integrantes de Gamma, iniciaron con buena actitud el castigo de trenzar caña.