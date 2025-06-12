Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 1 hora

Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 60: siga el minuto a minuto del reality

Este jueves 25 de septiembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 60 del ‘Desafío 2025’. Aquí todos los eventos que ocurren alrededor de los desafiantes que enfrentan convivencia y pruebas físicas.

Por Redacción Vea
26 de septiembre de 2025

Actualizaciones clave

Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 60: siga el minuto a minuto del reality
Fotografía por: CORACOL TV

El reality más visto de la pantalla colombiana llega con un nuevo episodio tras la reciente victoria de Alpha, que se alzó con la victoria en la reciente prueba. No obstante, Omega alcanzó ser coronado como el mejor equipo del ciclo. Gamma está dispuesto a recuperarse. Aquí los sucesos del capítulo.

Hace 5 horas

Difícil recorrido

Cuando Leo llega a la primera meta con sus esferas, Eleázar apenas empieza el recorrido con las suyas. El segundo es Cris y en tercer lugar va Juan.

Hace 5 horas

Leo lleva ventaja

El primero en abrir la caja donde están las cuatro esferas es Leo luego Cris, más adelante, Juan. El último es Eleázar

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Hace 5 horas

Tema de conversación

Mientras los poseedores de los chalecos entregan toda su destreza y fuerza en la competencia, en las gradas algunos siguen hablando del intento de soborno de Omega a Alpha, calificando esta actuación de incorrecta.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza Desafío a muerte

Comienza el ‘Desafío a muerte’ entre Cris, de Gamma; Eleázar y Leo, de Alpha, y Juan, de Omega. Una prueba de agilidad, habilidad, estrategia, fuerza y resistencia.

Hace 5 horas

Se descubre el elegido

Los desafiantes se reúnen y Andrea anuncia que están a punto de saber quiénes fueron los ocho mejores, pero antes de la prueba para ello, se descubrirá quién era El elegido y cuál era la tarea. La sorpresa es enrome cuando se descubre que era Manuela, de Alpha, y la misión era que su equipo fuera a Playa Baja. Como no cumplió la tarea, debe lucir el chaleco.

Hace 5 horas

Llega Desafío a muerte

Se anuncia que es día de ‘Desafío a muerte’, que llega con novedades. Se convocan los sentenciados.

Actualización claveHace 5 horas

El soborno sale a la luz

Andrea Serna le indaga a Tina sobre lo ocurrido cuando fue a Omega a entregar el chaleco, que terminó en manos de Juan. Ella revela la suma que le ofrecieron para evitar la prenda. Detallan que la cifra inicial fue de cuatro millones luego 6 y más tarde llegó a 10. La pregunta es por qué si Omega es fuerte reaccionó así. Zambrano considera bajo lo ocurrido: “ahí sí lo vi barro”, dijo.

Hace 5 horas

¿Qué dirán?

Los Omega especulan sobre lo que sucederá o dirán los integrantes de los otros equipos cuando salga a la luz la oferta que le hicieron a Tina de recibir dinero a cambiar de enviar tanto el chaleco como el castigo a Gamma.

Hace 6 horas

Castigo de Gamma

Los Gamma cumplen con su castigo en las máquinas, al tiempo que hacen confesiones. Cris cuenta que sufrió un terrible accidente que lo dejó con trauma cráneo-encefálico y perdió el testículo izquierdo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío XXI

Desafío

Desafío Siglo XXI

Qué pasó en el Desafío

Andrea Serna

María Fernanda Aristizábal

Gamma

Alpha Omega

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.