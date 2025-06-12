Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 60: siga el minuto a minuto del reality

El reality más visto de la pantalla colombiana llega con un nuevo episodio tras la reciente victoria de Alpha, que se alzó con la victoria en la reciente prueba. No obstante, Omega alcanzó ser coronado como el mejor equipo del ciclo. Gamma está dispuesto a recuperarse. Aquí los sucesos del capítulo.
Difícil recorrido
Cuando Leo llega a la primera meta con sus esferas, Eleázar apenas empieza el recorrido con las suyas. El segundo es Cris y en tercer lugar va Juan.
Leo lleva ventaja
El primero en abrir la caja donde están las cuatro esferas es Leo luego Cris, más adelante, Juan. El último es Eleázar
Tema de conversación
Mientras los poseedores de los chalecos entregan toda su destreza y fuerza en la competencia, en las gradas algunos siguen hablando del intento de soborno de Omega a Alpha, calificando esta actuación de incorrecta.
Comienza Desafío a muerte
Comienza el ‘Desafío a muerte’ entre Cris, de Gamma; Eleázar y Leo, de Alpha, y Juan, de Omega. Una prueba de agilidad, habilidad, estrategia, fuerza y resistencia.
Se descubre el elegido
Los desafiantes se reúnen y Andrea anuncia que están a punto de saber quiénes fueron los ocho mejores, pero antes de la prueba para ello, se descubrirá quién era El elegido y cuál era la tarea. La sorpresa es enrome cuando se descubre que era Manuela, de Alpha, y la misión era que su equipo fuera a Playa Baja. Como no cumplió la tarea, debe lucir el chaleco.
Llega Desafío a muerte
Se anuncia que es día de ‘Desafío a muerte’, que llega con novedades. Se convocan los sentenciados.
El soborno sale a la luz
Andrea Serna le indaga a Tina sobre lo ocurrido cuando fue a Omega a entregar el chaleco, que terminó en manos de Juan. Ella revela la suma que le ofrecieron para evitar la prenda. Detallan que la cifra inicial fue de cuatro millones luego 6 y más tarde llegó a 10. La pregunta es por qué si Omega es fuerte reaccionó así. Zambrano considera bajo lo ocurrido: “ahí sí lo vi barro”, dijo.
¿Qué dirán?
Los Omega especulan sobre lo que sucederá o dirán los integrantes de los otros equipos cuando salga a la luz la oferta que le hicieron a Tina de recibir dinero a cambiar de enviar tanto el chaleco como el castigo a Gamma.
Castigo de Gamma
Los Gamma cumplen con su castigo en las máquinas, al tiempo que hacen confesiones. Cris cuenta que sufrió un terrible accidente que lo dejó con trauma cráneo-encefálico y perdió el testículo izquierdo.