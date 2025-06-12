Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 60: siga el minuto a minuto del reality

El reality más visto de la pantalla colombiana llega con un nuevo episodio tras la reciente victoria de Alpha, que se alzó con la victoria en la reciente prueba. No obstante, Omega alcanzó ser coronado como el mejor equipo del ciclo. Gamma está dispuesto a recuperarse. Aquí los sucesos del capítulo.

Cuando Leo llega a la primera meta con sus esferas, Eleázar apenas empieza el recorrido con las suyas. El segundo es Cris y en tercer lugar va Juan.

El primero en abrir la caja donde están las cuatro esferas es Leo luego Cris, más adelante, Juan. El último es Eleázar

Mientras los poseedores de los chalecos entregan toda su destreza y fuerza en la competencia, en las gradas algunos siguen hablando del intento de soborno de Omega a Alpha, calificando esta actuación de incorrecta.

Comienza el ‘Desafío a muerte’ entre Cris, de Gamma; Eleázar y Leo, de Alpha, y Juan, de Omega. Una prueba de agilidad, habilidad, estrategia, fuerza y resistencia.

Los desafiantes se reúnen y Andrea anuncia que están a punto de saber quiénes fueron los ocho mejores, pero antes de la prueba para ello, se descubrirá quién era El elegido y cuál era la tarea. La sorpresa es enrome cuando se descubre que era Manuela, de Alpha, y la misión era que su equipo fuera a Playa Baja. Como no cumplió la tarea, debe lucir el chaleco.

Se anuncia que es día de ‘Desafío a muerte’, que llega con novedades. Se convocan los sentenciados.

Andrea Serna le indaga a Tina sobre lo ocurrido cuando fue a Omega a entregar el chaleco, que terminó en manos de Juan. Ella revela la suma que le ofrecieron para evitar la prenda. Detallan que la cifra inicial fue de cuatro millones luego 6 y más tarde llegó a 10. La pregunta es por qué si Omega es fuerte reaccionó así. Zambrano considera bajo lo ocurrido: “ahí sí lo vi barro”, dijo.

Los Omega especulan sobre lo que sucederá o dirán los integrantes de los otros equipos cuando salga a la luz la oferta que le hicieron a Tina de recibir dinero a cambiar de enviar tanto el chaleco como el castigo a Gamma.

Los Gamma cumplen con su castigo en las máquinas, al tiempo que hacen confesiones. Cris cuenta que sufrió un terrible accidente que lo dejó con trauma cráneo-encefálico y perdió el testículo izquierdo.

