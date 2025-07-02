Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 65: siga el minuto a minuto del reality

Comienza la prueba Desafío a muerte entre las cinco desafiantes que llevan el chaleco. La ventaja la lleva Miryam, de Omega, quien arma sus cajones mientras sus compañeras no logran desenredar sus respectivas escaleras.

Manuela, Valentina, Grecia, Miryam y Katiuska se enfrentan al Desafío a muerte. Ellas tendrán que desenrollar una escalera antes de descender. Luego, en tierra pasarán por una barra de equilibrio para usar dos cajones sobre los que tendrán que hacer un camino. El reto incluye subir, bajar y superar una rampa.

Al final de la pista encontrarán una caja de donde sacarán piedras y desatarán un cofre. Volverán con el cofre y al final construirán una torre con 30 fichas. La torre estarán sobre una mesa inestable, que deberán equilibrar. Las cuatro desafiantes que lo logren y puedan contar hasta cinco sin que la torre caiga, seguirán con vida en el desafío.

Se revela que Leo, de Alpha, era El Elegido. Ninguno acertó en el descubrimiento. Leo cuenta que su tarea era sacar de la habitación a los compañeros que estaban durmiendo. El participante explica cómo logró que Valentina y Tina salieran en aras de cumplir dicha tarea. Leo obtiene 10 millones de pesos.

Se anuncia que las cinco sentenciadas estarán enfrentándose. “Los espero a todos”, dice la anfitriona del reality.

Suena la alarma y Andrea Serna se conecta con los desafiantes. Le indaga a Grecia cómo ha sido estar enchalecada. “Con tranquilidad y valentía...a mí eso me llena de ganas de darlo todo en el box”, responde.

Por su parte Katiuska, también enchalecada dice. “nunca me he sentido segura de ser la mejor, sé que en el desafío puede pasar cualquier cosa”

Termina el castigo ‘Gravedad Cero’ para Gama. Los participantes del equipo naranja celebran “los Gamma vienen con su salsa...” cantan los desafiantes al tiempo que reiteran que ha cumplido todos los castigos.

En Alpha comentan lo compleja que debe ser la situación en Gamma, donde han tenido castigos seguidos.

Los Gamma continúan cumpliendo con el castigo Gravedad cero. “esta es una prueba antiestúpidos”, mencionan sobre el reto de no dejar caer el globo mientras están esposados de manos.

