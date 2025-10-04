Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 67: siga el minuto a minuto del reality

En cada capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes se enfrentan a competencias que desafían su resistencia, estrategia y convivencia, poniendo a prueba tanto su fortaleza física como mental. En esta ocasión, la producción incorporó dinámicas novedosas en cada uno de los ciclos y boxes, así como también nuevas reglas que han transformado la forma en que los equipos compiten.

Aunque Gamma lo intentó hasta el último momento, los integrantes de la casa rosada terminaron todo el circuito. “Estábamos perdidos”, dijo Mencho.

Los ganadores se llevaron 50 millones de pesos. Andrea Serna admiró el trabajo en equipo de Omega, especialmente de Zambrano y Eleazar.

En Gamma, reconocieron que no tuvieron la mejor comunicación y que el desespero les ganó.

El equipo naranja logra encestar la bola. Mientras tanto, Omega continúa intentando encestar en el mismo obstáculo que Gamma se demoró.

La segunda ronda de la prueba por parte de Omega es realizada por Eleazar, Katiuska, Zambrano y Manuela, quienes alcanzaron a Gamma, que van, hasta ahora, en su primera parte.

El equipo naranja intenta encestar una bola, pero no lo logra. Mientras tanto, en Omega ya van culminando la primera parte de la prueba.

Los dos equipos enfrentan su primer desafío millonario, dejando atrás el pasado y enfocándose en la nueva etapa donde luchan solo por dos escudos, dejando atrás las estrategias viejas.

Hasta el momento, Omega va liderando la prueba. En la primera parte, por el equipo rosado compiten Tina, Rosa, Rata y Leo. En Gamma Valentina, Mencho, Juan y Gio.

Andrea informa que, debido a la reorganización, cambiaron las finanzas en cada casa. $157.000.000 tiene Omega, y en Gamma $122.310.000

Además, el arriendo sube, antes estaba en 20 millones de pesos y ahora quedó en 25. El premio a mejor equipo del ciclo también sube a 25 millones.

“Empieza oficialmente la tercera etapa del Desafío con dos equipos en competencia”, dijo Andrea, quien le preguntó a Zambrano cómo tomó el cambio de equipo. “Me sentí extraño. Hay nostalgia, pero así es la ley del juego, uno tiene que florecer en otro terreno”, dijo Zambrano.

Katiuska se refiriere a la reorganización de los equipos, donde Yudisa se llevó a Juan, su gran amigo: “Me dio muy duro tener que separarme de Juan. Teníamos un sueño en conjunto, me siento un poquito responsable por todo lo que pasó, pero no me puedo arrepentir”.

Los integrantes de Gamma y Omega analizan las nuevas estrategias, teniendo en cuenta el cambio de participantes en la fusión a dos equipos. “Yo no me quería venir para Gamma, pero yo siempre soy mi 100%”, dijo Juan, del equipo naranja.

Por su parte, en Omega revelan cuánto dinero tiene cada uno.