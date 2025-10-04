Logo Revista Vea
Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 71: siga el minuto a minuto del reality

Este viernes 10 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 71 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
11 de octubre de 2025
Fotografía por: El Espectador

En cada capítulo delDesafío Siglo XXI,los participantes se enfrentan a competencias que desafían su resistencia, estrategia y convivencia, poniendo a prueba tanto su fortaleza física como mental. En esta ocasión, la producción incorporó dinámicas novedosas en cada uno de los ciclos y boxes, así como también nuevas reglas que han transformado la forma en que los equipos compiten.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma y Omega van empatados

En Gamma la tensión aumenta. Zambrano y Juan serán quienes definan si sus equipos ganan o no, ya que van a la par.

Hace 5 horas

Prueba reñida entre Gamma y Omega

Hay tensión a esta hora en el Desafío. Los dos equipos luchan por no perder la prueba. Hasta el momento, ya pasó Gio, Rata, Manuela y Grecia, mientras que Katiuska se enfrenta a Yudisa.

Actualización claveHace 5 horas

Manuela tumba el balón de Gamma

En lugar de tumbar su balón, la integrante de Omega lo hizo con el de su contrincante. Mientras Gio continuaba intentando con su frisby.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

En el Box azul, dos hombres y dos mujeres se enfrentan en la última prueba del ciclo. De Omega, Zambrano, Rata, Manuela y Katiuka; de Gamma, Gio, Camilo, Yudisa y Grecia.

Hace 5 horas

Andrea Serna explica los nuevos castigos

La presentadora anunció que hay nuevos castigos: Noche de baile, que consiste en bailar toda la noche, donde van a tener un locutor, deben vestirse; ejercicios con sobrepeso, que consiste en que todos deben tener una maleta con un peso específico, cada vez que suene una alarma deben mover una ruleta que les lanzará un ejercicio, van a tener una entrenadora que decidirá si lo hicieron bien o no; sobre la caneca, cuatro jugadores estarán sobre la caneca, cuando suene la alarma se podrán intercambiar, y desafíos de bolsillo, son ochos mini retos que deben cumplir en las 12 horas de castigo, entre ellos, puntería, castillo de naipes, efecto dominó, minigolf, entre otros.

Hace 5 horas

¿Mencho es La Elegida?

En Omega consideran que La Elegida de este ciclo podría ser Mencho, de Gamma, pues en dos oportunidades se ha molestado porque ellos cantan la canción cuando ganan.

Andrea Serna cuestiona a Juan sobre su “protección” gracias a Katiuska. “Ella es la capitana y sé que metería las manos al fuego por mí, yo haría lo mismo”.

Hace 6 horas

Nuevo día en el Desafío

Omega analiza las estrategias que los ha llevado a tener casi un ciclo perfecto, un hecho que, en esta edición, no ha ocurrido. Hasta el momento, este equipo rosado ha sido el más fuerte de todas las temporadas.

Temas:

Desafío Siglo XXI

Desafío Siglo XXI en vivo

Desafío 2025 capítulo 72

