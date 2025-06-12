Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 74: siga el minuto a minuto del reality

Después del primer ciclo de derrota en esta nueva etapa de dos equipos en el Desafío Siglo XXI, Gamma logró vencer a Omega en el Desafío de Sentencia y Hambre. Esta noche, se enfrentarán por los servicios. El chaleco será para uno de los hombres.

La capitana de Omega lloró al leer la carta y ver las fotos que le enviaron sus familiares, quienes, además, aparecieron en un video deseándole éxitos.

Omega le puso el chaleco al integrante de Gamma. La suite Ditu se la ganó el equipo naranja; sin embargo, la decisión de Valentina de elegir a Gio y Manuela, de Omega para que fueran y pasaran la noche en ese lugar, generó tensión entre Yudisa y Mencho con Valentina.

Valentina, Yudisa y Mencho expresan su tristeza por la derrota. Es la séptima vez consecutiva que el equipo rosado gana en el box de aire.

Un retraso de Mencho hizo que Omega ya comenzara su tercer y último relevo. En este momento, Katiuska va ganando, mientras tanto, Yudisa corre por alcanzarla.

Valentina terminó la primera parte y le dio paso a Mencho. Por su parte, en Omega, Rosa hizo relevo con Manuela. Por ahora, la participante de la casa rosada le va ganando a la integrante de Gamma.

Las mujeres de los dos equipos llegaron al Box de aire en una competencia por relevos. De Gamma comenzó Valentina y de Omega Rosa. Hasta el momento, ambas participantes van a la par.

A esta prueba solo irán mujeres. Ellas serán las encargadas de defender a los hombres de los equipos, que ese chaleco no lleguen a su casa. El equipo ganador también tendrá suite Dity y el servicio de mensajería.

De Omega se enfrentarán Rosa, Manuela y Katiuska. Por su parte, en Gamma Yudisa, Mencho y Valentina. “Como ustedes van en representación del género masculino, queremos que lleven en esta pañoleta nuestra fuerza, agilidad y precisión. Confiamos en ustedes que lo van a hacer excelente”, les dijo Juan a sus compañeras.

En Gamma analizan la derrota de Omega, especialmente en la falla de Tina en la definición. Por su parte, la participante de Omega expresó su molestia por los comentarios que le hicieron sus compañeros.

Asimismo, los integrantes del equipo naranja dialogan sobre la la prueba de hoy, pues no tienen dinero para pagar el arriendo, en caso de que lleguen a perder.