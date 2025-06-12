Logo Revista Vea
Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 74: siga el minuto a minuto del reality

Este jueves 16 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 74 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
17 de octubre de 2025
Fotografía por: CORACOL TV

Después del primer ciclo de derrota en esta nueva etapa de dos equipos en el Desafío Siglo XXI, Gamma logró vencer a Omega en el Desafío de Sentencia y Hambre. Esta noche, se enfrentarán por los servicios. El chaleco será para uno de los hombres.

Hace 5 horas

Katiuska fue sorprendida con un mensaje de su familia

La capitana de Omega lloró al leer la carta y ver las fotos que le enviaron sus familiares, quienes, además, aparecieron en un video deseándole éxitos.

Actualización claveHace 5 horas

Gio recibe el chaleco de sentencia

Omega le puso el chaleco al integrante de Gamma. La suite Ditu se la ganó el equipo naranja; sin embargo, la decisión de Valentina de elegir a Gio y Manuela, de Omega para que fueran y pasaran la noche en ese lugar, generó tensión entre Yudisa y Mencho con Valentina.

Actualización claveHace 5 horas

Omega ganó el Desafío de Sentencia y Servicios

Valentina, Yudisa y Mencho expresan su tristeza por la derrota. Es la séptima vez consecutiva que el equipo rosado gana en el box de aire.

Hace 5 horas

Omega va ganando

Un retraso de Mencho hizo que Omega ya comenzara su tercer y último relevo. En este momento, Katiuska va ganando, mientras tanto, Yudisa corre por alcanzarla.

Hace 6 horas

Los equipos hacen el primer relevo

Valentina terminó la primera parte y le dio paso a Mencho. Por su parte, en Omega, Rosa hizo relevo con Manuela. Por ahora, la participante de la casa rosada le va ganando a la integrante de Gamma.

Hace 6 horas

Desafío de Sentencia y Servicios

Las mujeres de los dos equipos llegaron al Box de aire en una competencia por relevos. De Gamma comenzó Valentina y de Omega Rosa. Hasta el momento, ambas participantes van a la par.

Actualización claveHace 6 horas

Solo mujeres competirán hoy

A esta prueba solo irán mujeres. Ellas serán las encargadas de defender a los hombres de los equipos, que ese chaleco no lleguen a su casa. El equipo ganador también tendrá suite Dity y el servicio de mensajería.

De Omega se enfrentarán Rosa, Manuela y Katiuska. Por su parte, en Gamma Yudisa, Mencho y Valentina. “Como ustedes van en representación del género masculino, queremos que lleven en esta pañoleta nuestra fuerza, agilidad y precisión. Confiamos en ustedes que lo van a hacer excelente”, les dijo Juan a sus compañeras.

Hace 6 horas

Gamma no quiere ir a Playa Baja

En Gamma analizan la derrota de Omega, especialmente en la falla de Tina en la definición. Por su parte, la participante de Omega expresó su molestia por los comentarios que le hicieron sus compañeros.

Asimismo, los integrantes del equipo naranja dialogan sobre la la prueba de hoy, pues no tienen dinero para pagar el arriendo, en caso de que lleguen a perder.

