Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 81: siga el minuto a minuto del reality

Tras la salida de Juan por su lesión en el dedo, Gio regresó al Desafío Siglo XXI y le dio la victoria a Gamma en el box azul donde superó a Rosa, de Omega, a la hora de la definición. Esta noche, ambos equipos se enfrentan en un nuevo ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’, que definirá cuál es el hombre que portará el chaleco y se enfrentará a Gio en el box negro.

La integrante de Gamma no logra pasar el obstáculo. La altura le genera una mala jugada.

Llantos y desesperos es lo que se vive a esta hora en el box amarillo del Desafío. Valentina, de Gamma, intenta pasar un obstáculo con mucha dificultad, mientras tanto Omega los alcanza. Potro desamarra casi todas las llantas del equipo contrario. En ese mismo obstáculo, Katiuska llora porque tampoco puede superarlo.

La integrante de Omega quedo atrapada en la malla: “Ayuda por favor”, dijo desesperada. Sus compañeros gritan para que continúe. Mientras tanto, Gamma avanza en el box, cogiendo ventaja. “Se va a ahogar, esa pelada está mal ahí”, dijo Leo desde la casa.

Dos hombres y dos mujeres llegan al box amarillo. Katiuska, Tina, Zambrano y Eleazar, de Omega, y Valentina, Yudisa, Gio y Potro, de Gamma.

Andrea Serna aparece en la pantalla para dialogar con los participantes minutos antes de el ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’. Le pregunta a Eleazar cómo se siente al tener que enfrentar el box negro: “Me siento muy honrado en que en esta instancia me enfrente a un competidor tan fuerte como Gio”, dijo Eleazar.

Los integrantes de Gamma hablan de los deportes que practica cada uno. Por su parte, Rosa, de Omega, llora y asegura que se quiere ir de la competencia. Tina la anima. “Todo lo que has luchado y sufrido para decir que te vas a ir. Sé consciente de lo que tú eres”.