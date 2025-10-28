Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 39 minutos

Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 81: siga el minuto a minuto del reality

Este lunes 27 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 81 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
28 de octubre de 2025
Este lunes 27 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 81 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.
Fotografía por: Caracol Televisión

Tras la salida de Juan por su lesión en el dedo, Gio regresó al Desafío Siglo XXI y le dio la victoria a Gamma en el box azul donde superó a Rosa, de Omega, a la hora de la definición. Esta noche, ambos equipos se enfrentan en un nuevo ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’, que definirá cuál es el hombre que portará el chaleco y se enfrentará a Gio en el box negro.

Hace 5 horas

Valentina entra en pánico

La integrante de Gamma no logra pasar el obstáculo. La altura le genera una mala jugada.

Hace 5 horas

Así va la prueba

Llantos y desesperos es lo que se vive a esta hora en el box amarillo del Desafío. Valentina, de Gamma, intenta pasar un obstáculo con mucha dificultad, mientras tanto Omega los alcanza. Potro desamarra casi todas las llantas del equipo contrario. En ese mismo obstáculo, Katiuska llora porque tampoco puede superarlo.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Actualización claveHace 5 horas

Tina pide ayuda

La integrante de Omega quedo atrapada en la malla: “Ayuda por favor”, dijo desesperada. Sus compañeros gritan para que continúe. Mientras tanto, Gamma avanza en el box, cogiendo ventaja. “Se va a ahogar, esa pelada está mal ahí”, dijo Leo desde la casa.

Actualización claveHace 5 horas

Inciia el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

Dos hombres y dos mujeres llegan al box amarillo. Katiuska, Tina, Zambrano y Eleazar, de Omega, y Valentina, Yudisa, Gio y Potro, de Gamma.

Hace 5 horas

Omega y Gamma se preparan para una nueva prueba

Andrea Serna aparece en la pantalla para dialogar con los participantes minutos antes de el ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’. Le pregunta a Eleazar cómo se siente al tener que enfrentar el box negro: “Me siento muy honrado en que en esta instancia me enfrente a un competidor tan fuerte como Gio”, dijo Eleazar.

Hace 5 horas

Nuevo día en el Desafío

Los integrantes de Gamma hablan de los deportes que practica cada uno. Por su parte, Rosa, de Omega, llora y asegura que se quiere ir de la competencia. Tina la anima. “Todo lo que has luchado y sufrido para decir que te vas a ir. Sé consciente de lo que tú eres”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío Siglo XXI

Desafío Siglo XXI en vivo

Capítulo 81 Desafío 2025

Avance Desafío 2025

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.