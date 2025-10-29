Logo Revista Vea
Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 82: siga el minuto a minuto del reality

Este martes 28 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 82 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
29 de octubre de 2025

Actualizaciones clave

Fotografía por: Caracol Televisión

Después de perder la prueba de ‘Sentencia, Premio y Castigo’, Gamma tuvo que volver al rincón de los castigos. Esta noche, un hombre y una mujer abandonarán la competencia.

Hace 5 horas

Rosa toma ventaja

Rosa avanza en primer lugar. Detrás va Valentina y de última Mencho. La integrante de Omega llega a la definición y Mencho la alcanza. Valentina está atrapada en el túnel.

Hace 5 horas

Inicia la prueba de las mujeres

Rosa, Mencho y Valentina se enfrentan en el box negro. Las tres participantes van casi a la par.

Actualización claveHace 5 horas

Eleazar fue eliminado por Gio

Una vez más, Gio, de Gamma, superó un box negro. Venció a Eleazar en una reñida prueba. El participante de Omega se despide de la competencia.

Hace 5 horas

Gio y Eleazar van a la par

Aunque Gio le llevaba un poco de ventaja a Eleazar, el integrante de Omega lo alcanzó. Ambos participantes llegaron a la última parte de la prueba, la definición.

Hace 5 horas

Inicia la prueba de los hombres

Gio y Eleazar comienzan el ‘Desafío a muerte’. Por ahora, el integrante de Gamma va en primer lugar.

Actualización claveHace 5 horas

Rosa era La Elegida

“No me dio el corazón para incumplir una regla para hacerle eso a mi equipo, tenía que enviarlos a Playa Baja. Aquí estoy con toda en la muerte para darla toda”, dijo la participante al revelar que no cumplió la misión, por lo que va directo a muerte con Valentina y Mencho.

Hace 5 horas

Se cierra un ciclo

Hoy un hombre y una mujer abandonarán la competencia. Además, se conocerá quién era El Elegido y cuál era su misión.

Hace 5 horas

Andrea Serna felicitó a Gamma

Andrea Serna aparece en pantalla. “Veo todo, menos buenos semblantes en la casa Gamma”, dijo. “De todos los castigos que he hecho, que han sido 9, este ha sido el más duro psicológicamente. Fue un castigo demasiado duro”, dijo Gio.

Hace 6 horas

Gamma cumplió el castigo

Después de 12 horas, el equipo naranja logró terminar el nuevo castigo. “No quiero saber nada más de castigos”, dijo Yudisa. Mencho, Valentina y Gio, irán al box negro. Por su parte, Eleazar, de Omega, también se enfrentará en el Desafío a muerte.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Actualizaciones clave

