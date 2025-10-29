Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 82: siga el minuto a minuto del reality

Después de perder la prueba de ‘Sentencia, Premio y Castigo’, Gamma tuvo que volver al rincón de los castigos. Esta noche, un hombre y una mujer abandonarán la competencia.

Rosa avanza en primer lugar. Detrás va Valentina y de última Mencho. La integrante de Omega llega a la definición y Mencho la alcanza. Valentina está atrapada en el túnel.

Rosa, Mencho y Valentina se enfrentan en el box negro. Las tres participantes van casi a la par.

Una vez más, Gio, de Gamma, superó un box negro. Venció a Eleazar en una reñida prueba. El participante de Omega se despide de la competencia.

Aunque Gio le llevaba un poco de ventaja a Eleazar, el integrante de Omega lo alcanzó. Ambos participantes llegaron a la última parte de la prueba, la definición.

Gio y Eleazar comienzan el ‘Desafío a muerte’. Por ahora, el integrante de Gamma va en primer lugar.

“No me dio el corazón para incumplir una regla para hacerle eso a mi equipo, tenía que enviarlos a Playa Baja. Aquí estoy con toda en la muerte para darla toda”, dijo la participante al revelar que no cumplió la misión, por lo que va directo a muerte con Valentina y Mencho.

Hoy un hombre y una mujer abandonarán la competencia. Además, se conocerá quién era El Elegido y cuál era su misión.

Andrea Serna aparece en pantalla. “Veo todo, menos buenos semblantes en la casa Gamma”, dijo. “De todos los castigos que he hecho, que han sido 9, este ha sido el más duro psicológicamente. Fue un castigo demasiado duro”, dijo Gio.

Después de 12 horas, el equipo naranja logró terminar el nuevo castigo. “No quiero saber nada más de castigos”, dijo Yudisa. Mencho, Valentina y Gio, irán al box negro. Por su parte, Eleazar, de Omega, también se enfrentará en el Desafío a muerte.