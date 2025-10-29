Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 82: siga el minuto a minuto del reality

Después de perder la prueba de ‘Sentencia, Premio y Castigo’, Gamma tuvo que volver al rincón de los castigos. Esta noche, un hombre y una mujer abandonarán la competencia.
Rosa toma ventaja
Rosa avanza en primer lugar. Detrás va Valentina y de última Mencho. La integrante de Omega llega a la definición y Mencho la alcanza. Valentina está atrapada en el túnel.
Inicia la prueba de las mujeres
Rosa, Mencho y Valentina se enfrentan en el box negro. Las tres participantes van casi a la par.
Eleazar fue eliminado por Gio
Una vez más, Gio, de Gamma, superó un box negro. Venció a Eleazar en una reñida prueba. El participante de Omega se despide de la competencia.
Gio y Eleazar van a la par
Aunque Gio le llevaba un poco de ventaja a Eleazar, el integrante de Omega lo alcanzó. Ambos participantes llegaron a la última parte de la prueba, la definición.
Inicia la prueba de los hombres
Gio y Eleazar comienzan el ‘Desafío a muerte’. Por ahora, el integrante de Gamma va en primer lugar.
Rosa era La Elegida
“No me dio el corazón para incumplir una regla para hacerle eso a mi equipo, tenía que enviarlos a Playa Baja. Aquí estoy con toda en la muerte para darla toda”, dijo la participante al revelar que no cumplió la misión, por lo que va directo a muerte con Valentina y Mencho.
Se cierra un ciclo
Hoy un hombre y una mujer abandonarán la competencia. Además, se conocerá quién era El Elegido y cuál era su misión.
Andrea Serna felicitó a Gamma
Andrea Serna aparece en pantalla. “Veo todo, menos buenos semblantes en la casa Gamma”, dijo. “De todos los castigos que he hecho, que han sido 9, este ha sido el más duro psicológicamente. Fue un castigo demasiado duro”, dijo Gio.
Gamma cumplió el castigo
Después de 12 horas, el equipo naranja logró terminar el nuevo castigo. “No quiero saber nada más de castigos”, dijo Yudisa. Mencho, Valentina y Gio, irán al box negro. Por su parte, Eleazar, de Omega, también se enfrentará en el Desafío a muerte.