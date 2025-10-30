Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 83: siga el minuto a minuto del reality

En cada capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes se enfrentan a competencias que desafían su resistencia, estrategia y convivencia, poniendo a prueba tanto su fortaleza física como mental. Hoy, Gamma y Omega inician un nuevo ciclo, el último antes de que lleguen los ocho desafiantes más para reforzar la última etapa.
Hace 5 horas
Comienza el día 55
Andrea Serna llega con nuevas noticias. Los participantes realizan la última meditación antes de conocer a los 8 desafiantes que los van a acompañar en la otra etapa. Además, hicieron la dinámica para definir al último Elegido del ciclo. “Le pudo haber caído a un Leo”, dijo Yudisa.