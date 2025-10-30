Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 8 minutos

Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 83: siga el minuto a minuto del reality

Este miércoles 29 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 83 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
30 de octubre de 2025
Este miércoles 29 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 83 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.
Fotografía por: Caracol Televisión

En cada capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes se enfrentan a competencias que desafían su resistencia, estrategia y convivencia, poniendo a prueba tanto su fortaleza física como mental. Hoy, Gamma y Omega inician un nuevo ciclo, el último antes de que lleguen los ocho desafiantes más para reforzar la última etapa.

Hace 5 horas

Comienza el día 55

Andrea Serna llega con nuevas noticias. Los participantes realizan la última meditación antes de conocer a los 8 desafiantes que los van a acompañar en la otra etapa. Además, hicieron la dinámica para definir al último Elegido del ciclo. “Le pudo haber caído a un Leo”, dijo Yudisa.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío Siglo XXI en vivo

Quién salió del Desafío

Desafío 2025 en vivo

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.