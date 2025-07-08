Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 85: siga el minuto a minuto del reality

Después de la victoria de Gamma en el ‘Desafío de Sentencia y Servicios’, los dos equipos se enfrentan para no recibir el último chaleco de las mujeres en una dura prueba de tierra.

Pese a que la integrante de Gamma no le puso el chaleco a Katiuska, ella sigue insistiendo en que Potro le dijo.

“No quería salir así”, dijo Katiuska en medio de lágrimas, porque piensa que Mencho es ‘La Elegida’ y la puede sacar sin competir.

Con una definición de infarto, Gamma se queda con la victoria. Aunque durante la prueba, Omega logró tomar ventaja, el remate fue el que terminó dándole el triunfo al equipo naranja.

El arrastre bajo se le ha dificultado a Omega, sobre todo a Zambrano, pues el chaleco se le queda enredado con la malla. Sin embargo, lograron superar ese obstáculo y ya están más cerca de ganar la prueba.

Hasta el momento, Omega y Gamma ya tumbaron dos pines. Cada uno debe hacerlo hasta completar los cuatro. El primer equipo que lo haga, gana. Se siente la tensión, pues Omega está a un paso de ganar.

Omega le toma ventaja a Gamma por unos minutos. Ambos equipos ya están en el retorno nuevamente para llegar a la primera parte de la pista y hacer la definición.

Katiuska, Rosa, Zambrano y Rata, de Omega, y Yudisa, Mencho, Gio y Potro llegaron al box amarillo para el ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’.

Andrea Serna aparece en la pantalla y le pregunta a Zambrano cómo se siente después de haber recibido el chaleco de parte de Gamma: “Se tiene que parar duro la persona que vaya conmigo al box negro y que gane el mejor”, dijo el deportista.

Por otro lado, si Omega gana, automáticamente todas las mujeres pasan a la siguiente etapa.

Katiuska, Rosa, Tina, Leo y Rata analizan la actitud que tuvo Yudisa cuando perdieron la primera prueba y le pusieron el chaleco a Mencho.

Los participantes de Gamma volvieron a la casa después de pasar una noche en la Ditu. Le contaron a Yudisa y a Gio cómo la pasaron.