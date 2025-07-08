Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 85: siga el minuto a minuto del reality

Después de la victoria de Gamma en el ‘Desafío de Sentencia y Servicios’, los dos equipos se enfrentan para no recibir el último chaleco de las mujeres en una dura prueba de tierra.
Mencho le pone el chaleco a Tina
Pese a que la integrante de Gamma no le puso el chaleco a Katiuska, ella sigue insistiendo en que Potro le dijo.
Katiuska piensa que Mencho es 'La elegida'
“No quería salir así”, dijo Katiuska en medio de lágrimas, porque piensa que Mencho es ‘La Elegida’ y la puede sacar sin competir.
Gamma ganador de la prueba
Con una definición de infarto, Gamma se queda con la victoria. Aunque durante la prueba, Omega logró tomar ventaja, el remate fue el que terminó dándole el triunfo al equipo naranja.
Una definición reñida
El arrastre bajo se le ha dificultado a Omega, sobre todo a Zambrano, pues el chaleco se le queda enredado con la malla. Sin embargo, lograron superar ese obstáculo y ya están más cerca de ganar la prueba.
Hasta el momento, Omega y Gamma ya tumbaron dos pines. Cada uno debe hacerlo hasta completar los cuatro. El primer equipo que lo haga, gana. Se siente la tensión, pues Omega está a un paso de ganar.
Así va la prueba
Omega le toma ventaja a Gamma por unos minutos. Ambos equipos ya están en el retorno nuevamente para llegar a la primera parte de la pista y hacer la definición.
Comienza el 'Desafío de Sentencia y Bienestar'
Katiuska, Rosa, Zambrano y Rata, de Omega, y Yudisa, Mencho, Gio y Potro llegaron al box amarillo para el ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’.
Se entregará el último chaleco de esta etapa
Andrea Serna aparece en la pantalla y le pregunta a Zambrano cómo se siente después de haber recibido el chaleco de parte de Gamma: “Se tiene que parar duro la persona que vaya conmigo al box negro y que gane el mejor”, dijo el deportista.
Por otro lado, si Omega gana, automáticamente todas las mujeres pasan a la siguiente etapa.
Omega insiste que la elegida es Yudisa
Katiuska, Rosa, Tina, Leo y Rata analizan la actitud que tuvo Yudisa cuando perdieron la primera prueba y le pusieron el chaleco a Mencho.
Mencho y Potro regresan de la Ditu
Los participantes de Gamma volvieron a la casa después de pasar una noche en la Ditu. Le contaron a Yudisa y a Gio cómo la pasaron.