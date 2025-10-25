‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 86: siga el minuto a minuto del reality

Después de la tensa situación que se vivió en el capítulo anterior entre Katiuska, Rosa y Leo y de que Tina fuera la enchalecada, nada está dicho en la reñida competencia.
Omega convierte tercer punto
Omega alcanza tres puntos, Gamma se mantiene en uno.
Gio y Leo tienen fuerte choque
Fuerte choque de cabeza en plena competencia que obliga la presencia de equipo de primeros auxilios en el campo de competencia. Leo y Gio, quienes estuvieron en el choque se retiran por recomendación médica.
Gamma anota
Gamma alcanza su primer punto. El marcador va 2 a 1 ganando Omega.
Omega tiene 2 y Gamma 0
Ahora son cuatro en competencia dos hombres y dos mujeres . Omega alcanza su segundo punto
Omega arriba
Omega marca la primera cesta.
Dura contienda
Zambrano y Potro son los primeros en luchar. Ninguno logra imponerse en el marcador.
Comienza desafío de sentencia y castigo
Arranca el desafío de sentencia, premio y castigo, el último de este ciclo. Una prueba que involucra tierra, agua, fuerza y aire, esta vez los dos equipos luchan por lograr primero siete puntos acertando con un balón en una cesta colgante.
Dudas sobre el elegido
Potro confía en que no se someterá a más castigos “estamos cansados de tanto castigo”, expresa seguro de que va por el triunfo. Se anticipa que el equipo ganador tendrá 15 millones de pesos y la suite Ditu. Hay incertidumbre por quién es el elegido. Leo, Tina y Zambrano, todos parecen ser sospechosos.
Tranquilidad con el inminente Desafío a muerte
Andrea Serna se comunica con los desafiantes y anuncia que Mencho tendrá a Tina como su oponente. Tina se muestra tranquila con el inminente desafío a muerte, donde se enfrentarán dos hombres contra dos mujeres.
Difícil situación
En la casa Omega hablan de la difícil situación climática que están enfrentando