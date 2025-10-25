‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 86: siga el minuto a minuto del reality

Después de la tensa situación que se vivió en el capítulo anterior entre Katiuska, Rosa y Leo y de que Tina fuera la enchalecada, nada está dicho en la reñida competencia.

Omega alcanza tres puntos, Gamma se mantiene en uno.

Fuerte choque de cabeza en plena competencia que obliga la presencia de equipo de primeros auxilios en el campo de competencia. Leo y Gio, quienes estuvieron en el choque se retiran por recomendación médica.

Gamma alcanza su primer punto. El marcador va 2 a 1 ganando Omega.

Ahora son cuatro en competencia dos hombres y dos mujeres . Omega alcanza su segundo punto

Omega marca la primera cesta.

Zambrano y Potro son los primeros en luchar. Ninguno logra imponerse en el marcador.

Arranca el desafío de sentencia, premio y castigo, el último de este ciclo. Una prueba que involucra tierra, agua, fuerza y aire, esta vez los dos equipos luchan por lograr primero siete puntos acertando con un balón en una cesta colgante.

Potro confía en que no se someterá a más castigos “estamos cansados de tanto castigo”, expresa seguro de que va por el triunfo. Se anticipa que el equipo ganador tendrá 15 millones de pesos y la suite Ditu. Hay incertidumbre por quién es el elegido. Leo, Tina y Zambrano, todos parecen ser sospechosos.

Andrea Serna se comunica con los desafiantes y anuncia que Mencho tendrá a Tina como su oponente. Tina se muestra tranquila con el inminente desafío a muerte, donde se enfrentarán dos hombres contra dos mujeres.

En la casa Omega hablan de la difícil situación climática que están enfrentando

