‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 86: siga el minuto a minuto del reality

Este martes 4 de noviembre el canal Caracol emite un nuevo episodio de su formato estrella. Sigue aquí los pormenores de la jornada.

Por Redacción Vea
05 de noviembre de 2025
‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 86: siga el minuto a minuto del reality
Fotografía por: Caracol Televisión

Después de la tensa situación que se vivió en el capítulo anterior entre Katiuska, Rosa y Leo y de que Tina fuera la enchalecada, nada está dicho en la reñida competencia.

Actualización claveHace 5 horas

Omega convierte tercer punto

Omega alcanza tres puntos, Gamma se mantiene en uno.

Hace 5 horas

Gio y Leo tienen fuerte choque

Fuerte choque de cabeza en plena competencia que obliga la presencia de equipo de primeros auxilios en el campo de competencia. Leo y Gio, quienes estuvieron en el choque se retiran por recomendación médica.

Hace 5 horas

Gamma anota

Gamma alcanza su primer punto. El marcador va 2 a 1 ganando Omega.

Hace 5 horas

Omega tiene 2 y Gamma 0

Ahora son cuatro en competencia dos hombres y dos mujeres . Omega alcanza su segundo punto

Actualización claveHace 5 horas

Omega arriba

Omega marca la primera cesta.

Hace 5 horas

Dura contienda

Zambrano y Potro son los primeros en luchar. Ninguno logra imponerse en el marcador.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza desafío de sentencia y castigo

Arranca el desafío de sentencia, premio y castigo, el último de este ciclo. Una prueba que involucra tierra, agua, fuerza y aire, esta vez los dos equipos luchan por lograr primero siete puntos acertando con un balón en una cesta colgante.

Hace 5 horas

Dudas sobre el elegido

Potro confía en que no se someterá a más castigos “estamos cansados de tanto castigo”, expresa seguro de que va por el triunfo. Se anticipa que el equipo ganador tendrá 15 millones de pesos y la suite Ditu. Hay incertidumbre por quién es el elegido. Leo, Tina y Zambrano, todos parecen ser sospechosos.

Hace 5 horas

Tranquilidad con el inminente Desafío a muerte

Andrea Serna se comunica con los desafiantes y anuncia que Mencho tendrá a Tina como su oponente. Tina se muestra tranquila con el inminente desafío a muerte, donde se enfrentarán dos hombres contra dos mujeres.

Hace 5 horas

Difícil situación

En la casa Omega hablan de la difícil situación climática que están enfrentando

Temas:

Vea

Desafío Siglo XXI

desafío 2025 en vivo

Capítulo 86 de Desafío

Desafío capítulo del 4 de noviembre

