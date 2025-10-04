Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 87: siga minuto a minuto del reality de Caracol

Este 5 de noviembre el canal Caracol emite un nuevo capítulo de su reality de supervivencia, ‘Desafío Siglo XXI’, formato que se mantiene desde su estreno como lo más visto de la pantalla colombiana. Aquí todos los detalles de la jornada en la que siguen su contienda Omega contra Gamma.

Tina y Mencho continúan en una competencia muy pareja y prácticamente llegan al mismo tiempo al lugar desde donde debe hacer los lanzamientos para completar el circuito.

Mencho y Tina vuelven a igualarse en el recorrido. Cualquiera de las dos puede ganar.

Mencho comienza a sacarle ventaja a Tina.

Comienza el desafío a muerte de mujeres donde se enfrentan Tina, de Omega, y Mencho, de Gamma. Las dos desafiantes están parejas en el recorrido del circuito.

Zambrano logra derrotar a Gio en el desafío a muerte de hombres.

Zambrano, de Omega, logra cierta ventaja sobre Gio, de Gamma, en la prueba.

Zambrano, Gio, Mencho y Tina son los elegidos para el desafío a muerte, que les exigirá, según las indicaciones que da Andrea, todo de cada uno. El primero en lograr el circuito asegurará su lugar en los ocho mejores del formato.

Se descubre quién es el elegido. En esta ocasión ningún concursante acierta de quién se trataba. Rata revela que él era el elegido. Su tarea era que no le llegara chaleco y cumplió. Se lleva 10 millones de pesos.

Andrea anticipa que esta noche se sabrá quiénes son los ochos desafiantes que aspiran a llegar a la final

Yudisa, Potro y Mencho, de Gamma, le confiesan a Andrea que no pudieron descansar por cumplir el castigo que duró 12 horas, tiempo en el que debieron estar bailando.

En Omega, Zambrano dice que sintió que estaba en guerra con Gio y por eso le puso el chaleco. Por su parte, Gio se muestra inconforme con las palabras que usa Zambrano. Andrea anticipa los duelos que habrá: Mencho Vs Tina y Gio Vs Zambrano. Sigue siendo un misterio el elegido.

Omega entrega el chaleco pendiente a Gio. Mencho le dice al desafiante que es tiempo de sacar a participantes como Zambrano.

Andrea Serna contacta a los desafiantes. Les cuenta que tras la revisión médica a Gio, se determinó que él continuará en la competencia. Minutos después sus compañeros lo reciben en casa Gamma. “Este no es el momento de bajar los brazos, siento un poco de jaqueca, me hicieron varias revisiones médicos y la doctora determinó que estaba bien para seguir en la competencia”, dijo el participante que aspira a ganar, pese a que es consciente de que tendrá algunos malestares físicos.

Tina y Zambrano regresan tras pasar la noche en la suite Ditu. Le comentan a sus compañeros de Omega cómo les fue.

Comienza el día 57 y los equipos se alistan para una nueva jornada. Gamma ha estado bailando distintos ritmos durante la noche mientras que Omega si ha descansado. Leo amanece con menos dolencias.Hay inquietud por la condición de Gio.

En casa de Omega, Leo duerme adolorido por los quebrantos sufridos en el choque con Gio. En mitad de la noche, los paramédicos visitan a Leo para revisarlo. Se marchan una vez se cercioran de que está bien.

Los desafiantes de Gamma cumplen con su castigo. “Hoy no se duerme, se baila”, les advierte un dj que les programa la música que deben bailar sin parar. Los Gamma cumplen la penitencia sin Gio, quien sufrió una lesión y salió en ambulancia tras choque con Leo.

