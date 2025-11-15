‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 94: ¿Alianza entre Gamma y Alpha para afectar a Neos?

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, programa que entró en una nueva etapa. Ocho exparticipantes retomaron su lugar en la arena, dos excampeones entraron por votación y seis nuevos desafiantes llegaron dispuestos a cambiarlo todo. Razón por la que los participantes volvieron a dividirse en tres equipos: Gamma, Alpha y Neos.

En este capítulo, el número 94 de la temporada 21, el Box Azul volverá a ser testigo de un nuevo ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’ que podría destapar alianzas inesperadas entre algunos equipos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Alpha domina el circuito con tres balones ya en la canal y un Gio muy cerca de asegurar el cuarto, lo que podría sentenciar la prueba a su favor en cuestión de segundos. Neos no se queda atrás: Mencho avanza firme rumbo a la tercera pelota para reducir la diferencia y mantener vivo al equipo en el reto.

La situación es distinta en Gamma, donde el ambiente se ha llenado de tensión. Myrian lleva varios minutos intentando ubicar la segunda pelota sin éxito y, pese a las recomendaciones de Zambrano y otros compañeros, repite los mismos errores en cada lanzamiento.

Con cada pista que vaya pasando, Zambrano va a estar más cerca de que le de un paro cardiaco por culpa de Myriam, que pecado #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/YBiYO2bi2W — P (@Paola_av4) November 15, 2025

Julio arrancó con fuerza y alcanzó una ventaja cómoda durante los primeros tramos del recorrido. Sin embargo, el cierre del circuito se le volvió en contra: allí se atascó lo suficiente para que Alpha y Neos recortaran la diferencia y pusieran en acción a sus segundos relevos antes que Gamma, cambiando por completo el orden de la competencia.

Tal como había anticipado Andrea Serna en el capítulo anterior, a partir de ahora en cada prueba se esconderá una moneda dorada. El participante que la descubra y logre conservarla hasta finalizar el circuito tendrá acceso a la nueva máquina de dinero del programa. En esta ocasión, Kevyn, campeón del ‘Desafío XX’ (2024), se impuso frente a Julio y la encontró primero, asegurándose así la oportunidad de reclamar una suma considerable al cierre de la prueba.

El episodio 93 dejó claro el potencial de esta ventaja: Gio, quien fue el primero en usar la máquina, permaneció suspendido cerca de 50 segundos y terminó embolsándose más de 16 millones de pesos.

Qué necesidad Kevyn de ganarle esa moneda a Julio #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/fSRxndWpQt — Andrea Toro Cervantes (@andrea_toro94) November 15, 2025

La competencia de este capítulo pone a prueba la resistencia y la precisión de los participantes. Todo comienza con un salto a la piscina; en el centro, cada competidor se encuentra con una pared colgante que debe escalar para poder pasar por un orificio y continuar el recorrido. Al salir del agua, atraviesan un molinete y saltan a una segunda piscina. Desde allí ascienden al segundo piso, donde deben extraer de la máquina tragamonedas un balón de dos kilos y regresar con él hasta el punto de partida.

La última parte del reto consiste en lanzar ese balón para que cruce tres arcos sin tumbarlos y quede ubicado dentro de una canal. El equipo que logre acomodar primero sus cuatro balones se llevará la victoria.

Los equipos ya definieron a los participantes que asumirán la prueba de este capítulo. Así quedaron las alineaciones:

Gamma: Tina, Zambrano, Julio y Myrian

Alpha: Gio, Rata, Valentina y Valkyria

Neos: Kevyn, Sofía, Mencho y Cristian

Con estos representantes, cada equipo buscará asegurar ventaja en el reto y evitar nuevas sentencias.

Sin necesidad de sentarse a planearlo frente a frente —pero con una mensajera de por medio—, Alpha y Gamma terminaron formando una alianza estratégica. El objetivo es claro: enviar todos los chalecos posibles a Neos para desarmar al equipo cuanto antes y acelerar la salida de los participantes que ingresaron recientemente.

Aunque no hubo conversación directa entre los capitanes, los mensajes cruzados dejaron en evidencia que ambos equipos comparten la misma intención: presionar a Neos hasta dejarlo sin margen de maniobra en las próximas pruebas de sentencia.

Tras ganar el ‘Desafío de Sentencia y Hambre’ en el capítulo anterior, el equipo Alpha definió que los chalecos de sentencia serían para Neos. La decisión, según explicaron, busca que permanezcan en competencia quienes han demostrado constancia durante toda la temporada.

En la visita a la casa naranja, Valentina fue la encargada de comunicarlo mientras hacía entrega del alimento de la semana —chontaduro—, recordando que la determinación se tomó en conjunto dentro del equipo.

Minutos después, la participante llegó a la casa verde para formalizar la entrega de los chalecos. “Primero, felicitarlos por el rendimiento en su primera prueba. También les cuento que esta decisión la tomamos en equipo y espero que enfrenten la prueba de la mejor manera posible”, expresó ante los integrantes de Neos. Tras deliberar, el equipo decidió por consenso que los sentenciados serán Kathe y Roldán.