Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 95: siga el minuto a minuto del reality

Este miércoles 19 de noviembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 95 del 'Desafío 2025', donde se definirán los nuevos sentenciados que irán al Desafío a Muerte.

Por Redacción Vea
20 de noviembre de 2025

Actualizaciones clave

Este miércoles 19 de noviembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 95 del ‘Desafío 2025’, donde se definirán los nuevos sentenciados que irán al Desafío a Muerte.
Fotografía por: Caracol Televisión

Alpha, Gamma y Neos se enfrentarán en un nuevo Desafío de Sentencia y Bienestar. Los equipos analizan su desempeño en la pista y la llegada de los próximos chalecos.

Hace 5 horas

Desafío de Sentencia y Bienestar

En esta prueba se enfrentan los equipos completos en el box de contacto.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma fue sancionado por culpa de Leo

Andrea Serna aparece en la pantalla con novedades: “Tengo una información importante para compartir. Uno de ustedes infringió una norma. Quiero que vean este video”, dijo, mientras mostraban las imágenes de Leo tocando una bolsa de la despensa.

Cuando el equipo pierde el Desafío de Sentencia y Hambre, no tiene derecho a tocar nada de la zona de la cocina. Según las reglas, si la alarma llegar a sonar, hay sanción. “Le pido disculpas al equipo, realmente no es fue la intención”. Como consecuencia, el equipo tuvo que regresar el alimento que se habían ganado.

Hace 5 horas

Comienza el día 66

Gamma amanece en Playa Baja. Rosa aparece llorando: “Está grave la cosa”, dijo la participante, quien sufrió una lesión en uno de los dedos de sus manos. Por su parte, en Neos reciben a Kevyn nuevamente, quien llegó de pasar la noche en la suite ditu con Valkyria.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Actualizaciones clave

