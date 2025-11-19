Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 95: siga el minuto a minuto del reality

Alpha, Gamma y Neos se enfrentarán en un nuevo Desafío de Sentencia y Bienestar. Los equipos analizan su desempeño en la pista y la llegada de los próximos chalecos.

En esta prueba se enfrentan los equipos completos en el box de contacto.

Andrea Serna aparece en la pantalla con novedades: “Tengo una información importante para compartir. Uno de ustedes infringió una norma. Quiero que vean este video”, dijo, mientras mostraban las imágenes de Leo tocando una bolsa de la despensa.

Cuando el equipo pierde el Desafío de Sentencia y Hambre, no tiene derecho a tocar nada de la zona de la cocina. Según las reglas, si la alarma llegar a sonar, hay sanción. “Le pido disculpas al equipo, realmente no es fue la intención”. Como consecuencia, el equipo tuvo que regresar el alimento que se habían ganado.

Gamma amanece en Playa Baja. Rosa aparece llorando: “Está grave la cosa”, dijo la participante, quien sufrió una lesión en uno de los dedos de sus manos. Por su parte, en Neos reciben a Kevyn nuevamente, quien llegó de pasar la noche en la suite ditu con Valkyria.