‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 96: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, programa que entró en una nueva etapa. Ocho exparticipantes retomaron su lugar en la arena, dos excampeones entraron por votación y seis nuevos desafiantes llegaron dispuestos a cambiarlo todo. Razón por la que los participantes volvieron a dividirse en tres equipos: Gamma, Alpha y Neos.

En este capítulo, el número 96 de la temporada 21, el Box Blanco volverá a ser testigo de un nuevo y emocionante ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’.

Tras encontrar y conservar la moneda dorada, Rata obtiene acceso directo a la máquina de dinero. Con este beneficio, el competidor podrá sumar una cantidad considerable a sus ganancias personales en el ciclo.

La prueba ya tiene ganador. Aunque Yudisa avanzó con calma en su tramo, Lucho salió con fuerza para cerrar el recorrido y mantuvo el nivel que mostraron sus dos primeros compañeros. Su desempeño en el box blanco fue sólido y permitió asegurar una nueva victoria para Alpha, que continúa posicionándose como el equipo más dominante de este ciclo.

La competencia se complica para Neos luego del lento desempeño de Mencho, participante que recientemente pasó de Alpha a ese equipo, lo que generó un retraso significativo en el arranque de su recorrido. Una situación parecida se vivió en Gamma: Miryan no logró un buen desempeño y esto provocó molestia en Zambrano, quien expresó su frustración al ver cómo el equipo cedía terreno frente a sus rivales.

El equipo Alpha se adelanta en el inicio del recorrido. Rata completa una carrera limpia y veloz, mientras que Valentina sostiene el ritmo en el relevo, permitiendo que el grupo morado tome ventaja frente a sus rivales. Ahora Yudisa ya está en la pista como tercera competidora, mientras que Gamma y Neos apenas avanzan con sus segundos participantes.

Los desafiantes ya están ubicados en la línea inicial y listos para enfrentar el circuito. Por Gamma llegaron Tina, Myrian, Zambrano y Julio. Por Alpha se posicionaron Valentina, Rata, Lucho y Yudisa. Y por Neos hacen presencia Mencho, Sofía, Kevyn y Cristian.

Con todos en sus puestos, la competencia queda oficialmente en marcha.

El ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’ pone a cada desafiante frente a un circuito de varios niveles. El recorrido inicia con una caminata sobre trece estructuras metálicas, que exige equilibrio y precisión. Luego deben avanzar por una serie de cubos colgantes gigantes hasta llegar a la plataforma principal.

Desde allí, los participantes cruzan un puente móvil y continúan hacia una malla vertical, que deberán trepar para acceder a la parte superior del box. En esta zona, conocida como box blanco, existe una regla estricta: no está permitido tocar el piso; cualquier contacto obliga a repetir el tramo.

Una vez arriba, comienza la fase final: cada competidor debe lanzar balones pequeños para derribar pines colgantes. La cantidad asignada depende del orden de salida: el primero tumba uno, el segundo dos, el tercero tres y el cuarto cuatro.

El equipo que logre derribar todos los pines y completar primero el recorrido se quedará con la victoria de la jornada.

Andrea Serna presenta uno a uno los castigos que podrían enfrentar los sentenciados en el Rincón de los Castigos. El primero es “Una noche en la playa”, que no implica descanso: aunque estarán en vestido de baño y con brisa marina, deberán superar retos continuos de fuerza y equilibrio durante toda la noche.

El segundo castigo es “A todo pulmón”. Durante 12 horas, los participantes tendrán que inflar distintos elementos únicamente con su capacidad pulmonar. Entre los objetos mencionados hay bombas, flotadores e incluso un colchón, en una dinámica que exige resistencia y control.

Luego aparece “El costurero”. En este, reciben una tela gigante y 2.500 botones que deben coser con precisión, sin margen de error, también a lo largo de toda la noche.

El último castigo anunciado es “Aeróbicos”. Consiste en seguir a un instructor que dirigirá una sesión intensa de cardio y movimientos continuos, prácticamente sin pausas, hasta el amanecer.

El capítulo abre con un panorama estratégico en cada una de las casas. Los tres equipos analizan posibles movimientos antes de la prueba del día y discuten cómo aprovechar una eventual victoria. En todos los grupos surge la misma pregunta: a quién enviarían los chalecos si obtienen el triunfo. Las conversaciones se centran en medir fortalezas, anticipar jugadas de los rivales y calcular qué decisión podría darles mayor ventaja en la fase que se avecina.