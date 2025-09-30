‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 97: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, que acaba de entrar en una fase decisiva. Ocho exparticipantes regresaron a la competencia, dos excampeones obtuvieron su cupo por votación del público y seis nuevos desafiantes llegaron con la intención de sacudir el juego. Con 16 nuevos participantes en escena, el juego volvió a reorganizarse en tres equipos: Gamma, Alpha y Neos.

En el capítulo 97, el Box Negro será escenario de un nuevo ‘Desafío a Muerte’, pero con un giro: a diferencia de las últimas jornadas de eliminación, esta vez no caerá solo uno, sino dos competidores, elevando la tensión dentro y fuera de la competencia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Mientras cumplía el castigo junto a sus compañeros, Isa perdió el conocimiento y cayó al piso, generando alarma inmediata en Gamma. De inmediato, sus compañeros interrumpieron la actividad para auxiliarla y pedir apoyo del equipo médico. Por fortuna, la situación no pasó a mayores y la participante pudo recuperarse tras unos minutos.

Tras recibir la penalidad impuesta por Alpha, los integrantes de Gamma llegaron al rincón de los castigos para enfrentar la prueba conocida como “noche de playa”. La dinámica consiste en pasar la noche completa recreando una jornada playera, pero con una exigencia clave: cada vez que suena la alarma, todos deben tomar una cuerda del extremo de la bandeja y mantenerla suspendida y nivelada durante 10 minutos continuos.

Las reglas son estrictas: si la bandeja toca el piso, si hay algún derrame, si alguien suelta la cuerda o si se produce un contacto indebido, la ronda se reinicia. De manera intermitente, además, aparece un “vendedor de playa” que les ofrece artículos para mitigar el frío a cambio de dinero, añadiendo presión y distracciones al castigo.